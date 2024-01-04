جامعة السادات تدشن قافلة طبية ومشروعا بيئيا تنمويا في قرية"اصطباري"

نظمت جامعة مدينة السادات، الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والإدارة العامة للمشروعات البيئية، اليوم الخميس الموافق الرابع من يناير الجاري، قافلة طبية ومشروع بيئى تنموى في قرية "اصطباري" مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.



تحت رعاية الدكتورة شادن معاويه، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأوضحت رئيس الجامعة، أهمية دور جامعة مدينة السادات في نشر الوعي بين أبناء المجتمع وأهمية القوافل التي تهتم بالصحة والتوعية ولاسيما في المناطق المحيطة بالجامعة لتلبية إحتياجات المواطنين .

وأشارت الدكتورة شادن معاوية، إلى الدور الهام والحيوي للجامعة متمثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة في رفع الوعي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتي في إطار خطة الجامعة الإستراتيجية (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة) والتي تستهدف الإهتمام بخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

كما أكد الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية دور الوعي الصحي للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة، وأن القافلة الطبية والمشروع التنموي التوعوي التثقيفى لتلبية إحتياجات المواطنين، وتنمية الوعى لديهم من خلال متخصصين في كافة التخصصات الطبية، ومتخصصين للتوعية بأسلوب مبسط نحو كل ما يطرأ على المجتمع المصرى من مشكلات وقضايا تهم المواطن الريفى البسيط.

وإشتملت القافلة الطبية على كشوفات طبيه"عظام ٤٠ حالة، باطنه ٣١ حالة، جلديه ٤٤ حالة، تحاليل ١٥حالة" بإجمالي ١٣٠ حالة .

وإشتملت القافلة على مجموعة ندوات تثقيفية توعوية حول:-

١- ندوة بعنوان”أساسيات التغذية للمرأة بعد الأربعين "حاضر فيها الدكتور محمد منير، دكتوراة في التغذية وعلوم الأطعمة ومدير عام المشروعات البيئية.

٢- ندوة بعنوان ”التقدم العلمي نعمه أم نقمة “ حاضر فيها الدكتور سامي زكريا، مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية.

٣- ندوة بعنوان "الهجرة الغير شرعية جريمة أخلاقية ودينية "حاضر فيها متخصصين من وزارة الأوقاف .

٤- ندوة بعنوان "المخدرات طريق الهلاك " حاضر فيها متخصصين من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنوفية .

٥- ندوة بعنوان "القضية السكانية غول يلتهم التنمية "حاضر فيها الأستاذ ربيع العريبي، مدير المجلس القومي للسكان بالمنوفية .

وحضر الندوات عدد ١٣٣ مستفيد ليكون إجمالي المستفيدين من القافلة الطبية والمشروع التوعوى ٢٦٣ مستفيد .

تأتى القافلة الطبية والمشروع التنموي بقرية"اصطباري"مركز شبين الكوم فى إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه الدولة وجامعة مدينة السادات ‏إيمانا منها بدورها في خدمة المجتمع المحيط و استكمالاً للمشروع القومي (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية، والتي أطلقها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً لخدمة قطاع كبير من المواطنين.