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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كوادر من جامعة حلوان تشارك بالبرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقيادات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت كوادر من جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالبرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقيادات والعاملين والمتعاملين مع وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، والذى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وتمت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

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وتناول البرنامج مجموعة من المحاضرات منها (الحوكمة الرقمية للعمليات و الإجراءات و البيانات - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد -مدونة السلوك الوظيفي -  الحوكمة الرقمية للقياس ومؤشرات الأداء - الحوكمة الرقمية للخدمات العامة - التحول الرقمى والقواعد والقوانين المنظمة للاختصاصات والمهام - دور وحدات نظم المعلومات و التحول الرقمى فى استدامة مصر الرقمية ).

والقى ورش العمل والمحاضرات العديد من الخبراء الأكاديميين العاملين بالمجال الرقمى و الحوكمه الرقمية .

جدير بالذكر ان مشاركة الجامعة تعد احد نواتج زيارة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجامعة فى شهر يوليو الماضي ضمن برنامج "انا مستعد" والتى تم فيها عرض التعاون وتدريب (١٠٠) فرد من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعة.
 وتمت مشاركة الجامعة تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق منسق عام البرنامج بالجامعة، و هشام رفعت أمين الجامعة.

جامعة حلوان 
جامعة حلوان 

 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الاستراتيجية الوطنية

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