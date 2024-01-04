طاقم رويال بريمبتون البريطاني يصل أكاديمية القلب 13 يناير القادم

يستضيف مستشفى أمراض وجراحات القلب و الأوعية الدموية الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي في الفترة من ١٣ يناير وحتى ١٨ يناير الجارى.

فى إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب بلندن ومستشفيات جامعة عين شمس

و من المقرر أن تبدأ العيادة التحضيرية بالعيادات الخارجية بالمستشفى بمناظرة حالات الشريان الأورطي في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة ١٠ إلى ١٢ ظهرا ويرجي الأتصال بالأرقام الأتية للحجز بالعيادة



ومن الجدير بالذكر أن البروتوكول يشمل التعاون مع مستشفيات Royal Brompton و Harefield في لندن، وهي جزء من Guy’s and St Thomas ’Foundation Trust، في مجال خدمات جراحة القلب وبخاصة جراحة الشريان الأبهر وتطوير نظم الرعاية السريرية والتعليم والتميز البحثي بما يسمح بتوفير خدمات استثنائية ومستدامة في المستشفيات الجامعية.

ويهدف هذا التعاون لتدشين أول مركز متميز لجراحة الشريان الأورطي في الشرق الأ،وسط داخل مستشفيات جامعة عين شمس؛ بما يرفع من مستوى الرعاية الطبية والصحية في مصر والمنطقة بأسرها.

طاقم رويال بريمبتون البريطاني

طاقم رويال بريمبتون البريطاني