عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طاقم رويال بريمبتون البريطاني يصل أكاديمية القلب 13 يناير القادم

طاقم رويال بريمبتون
طاقم رويال بريمبتون البريطاني

يستضيف  مستشفى أمراض وجراحات القلب و الأوعية الدموية الفريق الطبي البريطاني  المتخصص في جراحات الشريان الأورطي في الفترة من ١٣ يناير  وحتى ١٨ يناير الجارى.

فى إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب بلندن ومستشفيات جامعة عين شمس

txt

بدء امتحانات أول فصل فى البرامج الدراسية لطلاب جامعة القاهرة الدولية

txt

موقف لدكتور مع طالبة في إحدى الجامعات يثير جدلاً كبيرًا | تفاصيل

txt

215 طالبًا يؤدون الامتحانات إلكترونياً بطب أسنان جامعة السويس الجديدة الأهلية

txt

رئيس جامعة بنها يقدم التهنئة للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد

txt

جامعة أسيوط تفتح باب الترشح وتعلن الجدول الزمني لشغل منصب عمادة أربعة كليات

txt

كلية التربية الفنية جامعة حلوان تنظم ورشة عمل تدريبية في مجال التوظيفات النسجية

txt

السيد قنديل: افتتاح نادى جامعة حلوان 9 يناير رسميا

txt

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

txt

جامعة سوهاج تتسلم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الاتصالات لبدء العمل بمبادرة تميز المعلم

txt

نائب رئيس جامعة مدينة السادات يتفقد امتحانات الترم الأول بكليتي الصيدلة والتجارة

و من المقرر أن تبدأ العيادة التحضيرية بالعيادات الخارجية بالمستشفى بمناظرة حالات الشريان الأورطي في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة ١٠ إلى ١٢ ظهرا ويرجي الأتصال بالأرقام الأتية للحجز بالعيادة
 

ومن الجدير بالذكر أن  البروتوكول  يشمل التعاون مع مستشفيات Royal Brompton و Harefield في لندن، وهي جزء من Guy’s and St Thomas ’Foundation Trust، في مجال خدمات جراحة القلب وبخاصة جراحة الشريان الأبهر وتطوير نظم الرعاية السريرية والتعليم والتميز البحثي بما يسمح بتوفير خدمات استثنائية ومستدامة في المستشفيات الجامعية.

 ويهدف هذا التعاون لتدشين أول مركز متميز لجراحة الشريان الأورطي في الشرق الأ،وسط داخل مستشفيات جامعة عين شمس؛ بما يرفع من مستوى الرعاية الطبية والصحية في مصر والمنطقة بأسرها.

طاقم رويال بريمبتون البريطاني
طاقم رويال بريمبتون البريطاني
طاقم رويال بريمبتون البريطاني
أمراض القلب بلندن امتحانات نهاية الفصل الدراسي القاهرة الجديدة التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

موضوعات متعلقة

بدء امتحانات أول فصل فى البرامج الدراسية لطلاب جامعة القاهرة الدولية

موقف لدكتور مع طالبة في إحدى الجامعات يثير جدلاً كبيرًا | تفاصيل

215 طالبًا يؤدون الامتحانات إلكترونياً بطب أسنان جامعة السويس الجديدة الأهلية

رئيس جامعة بنها يقدم التهنئة للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد

جامعة أسيوط تفتح باب الترشح وتعلن الجدول الزمني لشغل منصب عمادة أربعة كليات

كلية التربية الفنية جامعة حلوان تنظم ورشة عمل تدريبية في مجال التوظيفات النسجية

السيد قنديل: افتتاح نادى جامعة حلوان 9 يناير رسميا

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التعاقد على بيع العقارات بالمخالفة

احذر التجاهل.. أعراض إذا ظهرت عليك تدل على الإصابة بسرطان المرارة

الكشف عن عدد المفقودين جراء الزلازل القوية في اليابان

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية

منتشر في المدارس.. معلومات عن مرض يهدد أطفالنا

900 وظيفة حكومية للشباب| تفاصيل وظائف البريد الجديدة.. الموعد والشروط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

رفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها بالأبيض| شاهد

فيديو

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ