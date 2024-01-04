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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد ألسن عين شمس تكرم فريق كورال الكلية الفائز بالمركز الأول

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قامت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بتكريم طلاب الكلية المشاركين في فعاليات مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بحضور الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث حصد فريق كورال الكلية جائزة المركز الأول  على مستوى الجامعة في مسابقة الغناء الجماعي.

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وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، خلال تكريمها للطلاب الحاصلين على الجوائز، أن الأنشطة المختلفة تساهم في تنمية جانب هام لدى الطلاب خلال مرحلة دراستهم بالكلية.

 

وأضافت أن الجامعة تسخر كافة امكانياتها لرعاية طلابها الموهوبين ودعمهم لتنمية الجانب الفني قبل تخرجهم والعمل على إكسابهم تجارب وخبرات تنافسية رفيعة المستوى لتأهيلهم للحياة العملية بعد التخرج على المستوى الفنى بجانب المستوى الآكاديمي المتميز الذي أصبح واضحًا في سوق العمل لصالح خريجي جامعة عين شمس، وهو ما تؤكده التصنيفات الدولية والإحصاءات  التى تعمل إدارة الجامعة على تعزيزها بشكل مستمر.

وفي الختام قامت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، بتكريم فريق كورال الكلية الفائز بالمركز الأول علي مستوي الجامعة وتسليمهم شهادات تقدير بحضورالدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وممثلي إدارة رعاية الشباب بالكلية.

كلية الألسن جامعة عين شمس تكريم طلاب طلاب فعاليات مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقى Jobs Education

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