عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة سيدة إثر حادث تصادم دراجة بخارية وميكروباص بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شاب مصرعه و أصيبت سيدة فى حادث تصادم دراجة بخارية كانوا يستقلونها مع سيارة ميكروباص على طريق ميت الكرماء طلخا بمحافظة الدقهلية .


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ميكروباص على طريق ميت الكرماء طلخا ووجود متوفى ومصابين .


انتقل ضباط مباحث مركز  طلخا وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه وبالفحص   تبين حدوث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها شاب يدعى ابراهيم .م  ح ٢٢ عاما وسيدة مع سيارة ميكروباص حيث أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة السيدة و٥ من ركاب الميكروباص بإصابات خفيفه .تم نقل الجثه إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .

الدقهلية امن الدقهلية بمحافظة الدقهلية بالدقهلية دقهلية دراجة بخارية سيارة ميكروباص لقى شاب مصرعه مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة طلخا وقوع حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة للزوج المتهرب من النفقة وحالة واحدة لعدم التنفيذ

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

موضوعات متعلقة

تكليف هشام المهيري برئاسة اتحاد محلى عمال الدقهلية.. ويؤكد:حوكمة النظم الإدارية والمالية

ترشيحاتنا

طليق آيتن عامر يحرر محضرا ضد والدتها.. اعرف عقوبة السب والقذف بالقانون

أحمد حسن: زيادة قيمة جوائز بطولة كأس أمم أفريقيا

إنهاء الهيمنة.. 16 دولة جديدة تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

في المواقع والحقول| إرشاد المزراعين والمربين بالمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بالمحافظات

مصر والبحرين تبحثان سبل التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع فرجاني ساسي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ولافته في أحدث ظهور | شاهد

السعر صادم.. شاهد | فستان بلقيس في رأس السنة

جمال شعبان يكشف الوصايا العشر للتخلص من الكرش نهائيا

فيديو

التعليم تعلن انتشار مرض خطير بين طلاب المدارس المصرية.. وقرار عاجل

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ