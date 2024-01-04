مصرع شخص وإصابة سيدة إثر حادث تصادم دراجة بخارية وميكروباص بالدقهلية

لقى شاب مصرعه و أصيبت سيدة فى حادث تصادم دراجة بخارية كانوا يستقلونها مع سيارة ميكروباص على طريق ميت الكرماء طلخا بمحافظة الدقهلية .



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ميكروباص على طريق ميت الكرماء طلخا ووجود متوفى ومصابين .



انتقل ضباط مباحث مركز طلخا وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه وبالفحص تبين حدوث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها شاب يدعى ابراهيم .م ح ٢٢ عاما وسيدة مع سيارة ميكروباص حيث أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة السيدة و٥ من ركاب الميكروباص بإصابات خفيفه .تم نقل الجثه إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .