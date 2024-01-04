تكليف هشام المهيري برئاسة اتحاد محلى عمال الدقهلية.. ويؤكد:حوكمة النظم الإدارية والمالية

أكد هشام فاروق المهيرى رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية حرصه الدائم على تنمية مؤشر تحقيق توفير بيئة عمل مناسبة تتوافق والقوانين واللوائح المنظمة لدولاب العمل بالمؤسسات الإنتاجية بالقطاعين العام والخاص بهدف اثراء أداء الاعمال المنوطة بالحركة الصناعية لزيادة التنافسية وتحفيز حركة العمال لصالح الاقتصاد القومى بالاضافة الى تحسين مستوى دخول جموع الطبقة العاملة..مشددا على أن العمل الطموح يعد الخطوة الأساسية نحو مسيرة تحقيق التقدم والازدهار للوطن.

جاء ذلك عقب صدور قرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران بتكليف هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية رئيسا للاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية.

وتابع " المهيرى ' مؤكدا انه من حسن الطالع أن يتزامن قرار التكليف واحتفالات مصر والعالم بعيد الميلاد المجيد موجها التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داعيا المولى بدوام االالفة والمحبة والرباط بين اهل مصر " مسلمين ومسيحين".

وأعلن : " المهيرى " استراتيجية أداء الاعمال داخل التنظيم النقابى بالمحافظة والتى تعتمدعلى الامتثال لنظم العمل الحديثة التى تتواكب وأسس بناء وتعمير الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ مؤكدا ان آلية العمل داخل المحافظة سيكون وفق معايير ومواثيق تتفق ومكانة توطين الصناعة المحلية والعمل على ازالة اية معوقات لحركة الإنتاج.

شدد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية على أن النمط الأفضل فى تنفيذ ما تصبو اليه الحركة الإنتاجية العمالية بالمحافظة هو حوكمة النظم الإدارية والمالية باستخدام عنصر الرقمنة الذي يحقق انتاج افضل وأداء أسمى ويعزز من واجبات منظومة العمل الوطنى الذى يتواكب ومسايرة خطوات الدولة نحو التصدى للتغيرات الاقتصادية العالمية ويحقق المأمول من طموحات الوطن.