عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكليف هشام المهيري برئاسة اتحاد محلى عمال الدقهلية.. ويؤكد:حوكمة النظم الإدارية والمالية

هشام المهيري
هشام المهيري

أكد هشام فاروق المهيرى رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية حرصه الدائم على تنمية مؤشر تحقيق توفير بيئة عمل مناسبة تتوافق والقوانين واللوائح المنظمة لدولاب العمل بالمؤسسات الإنتاجية بالقطاعين العام والخاص بهدف اثراء أداء الاعمال المنوطة بالحركة الصناعية لزيادة التنافسية وتحفيز حركة العمال لصالح الاقتصاد القومى بالاضافة الى تحسين مستوى دخول جموع الطبقة العاملة..مشددا على أن العمل الطموح يعد الخطوة الأساسية نحو مسيرة تحقيق التقدم والازدهار للوطن.

جاء ذلك عقب صدور قرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران بتكليف هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية رئيسا للاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية.

وتابع " المهيرى ' مؤكدا انه من حسن الطالع أن يتزامن قرار التكليف واحتفالات مصر والعالم بعيد الميلاد المجيد موجها التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داعيا المولى بدوام االالفة والمحبة والرباط بين اهل مصر " مسلمين ومسيحين".

وأعلن :  " المهيرى " استراتيجية أداء الاعمال داخل التنظيم النقابى بالمحافظة والتى تعتمدعلى الامتثال لنظم العمل الحديثة التى تتواكب وأسس بناء وتعمير الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ مؤكدا  ان آلية العمل داخل المحافظة سيكون وفق معايير ومواثيق تتفق ومكانة توطين الصناعة المحلية والعمل على ازالة اية معوقات لحركة الإنتاج.

شدد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية على أن النمط الأفضل فى تنفيذ ما تصبو اليه الحركة الإنتاجية العمالية بالمحافظة هو حوكمة النظم الإدارية والمالية باستخدام عنصر الرقمنة الذي يحقق انتاج افضل وأداء أسمى ويعزز من واجبات منظومة العمل الوطنى الذى يتواكب ومسايرة خطوات الدولة نحو التصدى للتغيرات الاقتصادية العالمية ويحقق المأمول من طموحات الوطن.

نقابة الخدمات الإدارية الدقهلية اتحاد العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

ترشيحاتنا

رئيس لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية: أكثر من مليون نازح خرجوا من غزة

الأمم المتحدة تعلق على التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

البنك المركزي: تراجع الاستثمارات بأذون الخزانة لـ4.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023

محمد دحلان: أشكر الرئيس السيسي لرفضه تهجير الفلسطينيين

جلسة للمنتخب للتعريف بالمنشطات استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية

اجتماع عاجل بـ «التعليم» لبحث استعدادات عقد الحوار المجتمعي لتطوير الثانوية العامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الهواء.. الذباب يتسبب في ورطة لـ مذيع كويتي

ظهور صادم لـ عمرو سعد عبر إنستجرام .. شاهد

فنانة بولندية تبيع رسومات من صنع «الكلاب الآلية» بهذا المبلغ| شاهد

وصلة رقص لابنة عمرو دياب برفقة صديقاتها |شاهد

فيديو

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ