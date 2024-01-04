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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان الطوارئ في الكونغو بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية

الفيضانات والانهيارات
الفيضانات والانهيارات الأرضية في الكونغو

تعرضت كل من جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية – الدولتين المتجاورتين في وسط أفريقيا – لأمطار غزيرة في الأسابيع القليلة الماضية، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة العشرات.

وأعلنت جمهورية الكونغو حالة الطوارئ الإنسانية بسبب الفيضانات الناجمة عن أكثر من شهر من الأمطار الغزيرة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وبحسب ما ورد أعلنت الحكومة عن تخصيص صندوق طوارئ بقيمة 4 ملايين دولار لمساعدة ضحايا الكارثة والتخفيف من آثار الفيضانات في عدة مناطق، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وغمرت المياه ما مجموعه 36 مقاطعة وأكثر من 360 قرية في جميع أنحاء البلاد، مما أثر على أكثر من 320,000 فرد وذكرت وسائل إعلام أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال ستة في عداد المفقودين.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، أفادت وسائل الإعلام أن الفيضانات والانهيارات الطينية تسببت أيضًا في مقتل 22 شخصًا على الأقل عشية عيد الميلاد وكان من بين الضحايا 12 طفلا.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات، حيث دمرت الانهيارات الأرضية عدة منازل وهدمت كنيسة مجاورة وذكرت التقارير أن محطة تجميع المياه غمرتها المياه أيضًا بسبب فائض المياه.

وفي منتصف ديسمبر، فقد 15 شخصاً آخرين حياتهم في انهيارات أرضية في مدينة بوكافو الشرقية، التي تعرضت لعدة انهيارات أرضية وانهيارات مباني في عام 2023، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

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