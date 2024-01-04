الإعلامي محمد يوسف مديرا لتطوير NBA و BAL في مصر

استقرت الرابطة الأمريكية لكرة السلة في أفريقيا NBA AFRICA، على تعيين الإعلامي محمد يوسف، مديراً لتطوير أعمال الرابطة في مصر خلال الفترة المقبلة.

ويتولى يوسف تطوير أعمال مكتب NBA مصر، بجانب تطوير بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL.

يعد محمد يوسف أحد أبرز الكوادر الإعلامية في مجال كرة السلة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث عمل كمعلق ومذيع في العديد من المحطات التلفزيونية الشهيرة، تولى خلالها تغطية الدوري الأمريكي لكرة السلة بجانب العديد من البطولات العالمية في اللعبة، على مدار 15 عاما.

ووجه محمد يوسف الشكر لمسؤولي NBA AFRICA ومصر، على الثقة الكبيرة وتعيينه مديراً لتطوير الأعمال لــ NBA و BAL، في مصر.

وأكد يوسف أن NBA هي أكبر مؤسسة عالمية في كرة السلة، على مستوى العالم، وتسعى دائماً لتطوير اللعبة ونشرها وزيادة قاعدة ممارسيها.

وأوضح أنه سيعمل بكل جهد من أجل تطوير اللعبة وتحقيق أهدافها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي يعد أبرزها نشر اللعبة في مصر وقارة أفريقيا.