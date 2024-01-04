الرئيس الأوغندي يهاجم الغرب بعد طرد بلاده من برنامج أجوا

انتقد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الدول الغربية بعد أيام من إزالة بلاده من برنامج أمريكي للمساعدات الاقتصادية “أجوا” بسبب مزاعم تتعلق بحقوق الإنسان.

وحث الرئيس الأوغندي في خطاب ألقاه اليوم الخميس، المشرعين من دول الكومنولث على رفض ما وصفه بالنزعة الشريرة للدول الغربية تجاه مجتمعات مختلفة عنها.

وقال موسيفيني أمام رؤساء برلمانات دول الكومنولث الـ 33 المجتمعين في كمبالا، إن القمع الغربي يأخذ شكل العدوان والنهب والاستعباد والتهجير والتطهير العرقي والاستعمار والهيمنة غير المباشرة دون احتلال أراضي الفرد، وفقا لما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وأضاف الرئيس الأوغندي: "إذا كنت تريد الحرية، وإذا كنت تقدر الحرية، فعليك أن تقدر حرية الجميع، وإذا كنت تقدر الاستقلال، وإذا كنت تقدر الكرامة، فعليك أن تحترم كرامة الجميع، توقفوا عن التلاعب والمحاضرات للمجتمعات التي تختلف عن مجتمعاتكم”.

واتهم موسيفيني «بعض الدول» باستخدام التقدم التكنولوجي للضغط على دول أخرى لها قيم مختلفة.

وقال: "بدلاً من استخدام هذا التقدم البشري لصالح الجميع، فإن بعض الجهات، انطلاقاً من الجشع والضحالة الفلسفية والأيديولوجية والاستراتيجية، تخطئ في الحسابات وتسعى لاحتكار المعرفة وتستخدم المعرفة أيضاً لقمع الآخرين".

ومنذ أن أقر المشرعين الأوغنديين قانون مكافحة المثلية الجنسية في مايو 2023، تعرضت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لضغوط بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

وسحب البنك الدولي تمويله من أوغندا، وفي هذا الأسبوع فقط، فقدت أوغندا أهليتها للاستفادة من قانون النمو والفرص الأفريقي الأمريكي، أو "أجوا".

ومن خلال قانون النمو والفرص في أفريقيا، تمكنت بعض البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك أوغندا، من الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية لما يقرب من 6000 منتج.

وقال أسومان باساليروا، عضو البرلمان الأوغندي الذي قدم التشريع المناهض للمثليين والذي وُصف بأنه أقسى قانون في العالم ضد مجتمع المثليين، إنه ليس مندهشًا من أن أوغندا تواجه عواقب.

وقال باساليروا: "أشعر بخيبة أمل حقيقية إزاء معاملتهم التفضيلية للحقوق، وهذا يفقدهم السلطة الأخلاقية لمهاجمة البلاد بسبب قانون مكافحة المثلية الجنسية"، مصيفا "لا ينبغي لأحد أن يخبرك أن البلاد لن تعاني نتيجة لإغلاق قانون النمو والفرص في أفريقيا".

وارتفعت أرباح أوغندا من خلال قانون أجوا من 4 ملايين دولار إلى حوالي 8 ملايين دولار في الأشهر الـ 12 حتى يونيو 2023.

وقال موسيفيني إن أوغندا لا يزال بإمكانها الاستفادة من وصولها إلى 2.4 مليار شخص يعيشون في دول الكومنولث، التي يتكون معظمها من المستعمرات البريطانية السابقة، لتنمية اقتصادها.

وقال باساليروا إن أوغندا تحتاج أيضًا إلى إيجاد طرق للوصول إلى الأسواق في شرق آسيا والحصول على موطئ قدم في السوق الأمريكية.