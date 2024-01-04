عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوغندي يهاجم الغرب بعد طرد بلاده من برنامج أجوا

الرئيس الأوغندي يوري
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني

انتقد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الدول الغربية بعد أيام من إزالة بلاده من برنامج أمريكي للمساعدات الاقتصادية “أجوا” بسبب مزاعم تتعلق بحقوق الإنسان.

وحث الرئيس الأوغندي في خطاب ألقاه اليوم الخميس، المشرعين من دول الكومنولث على رفض ما وصفه بالنزعة الشريرة للدول الغربية تجاه مجتمعات مختلفة عنها.

وقال موسيفيني أمام رؤساء برلمانات دول الكومنولث الـ 33 المجتمعين في كمبالا، إن القمع الغربي يأخذ شكل العدوان والنهب والاستعباد والتهجير والتطهير العرقي والاستعمار والهيمنة غير المباشرة دون احتلال أراضي الفرد، وفقا لما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وأضاف الرئيس الأوغندي: "إذا كنت تريد الحرية، وإذا كنت تقدر الحرية، فعليك أن تقدر حرية الجميع، وإذا كنت تقدر الاستقلال، وإذا كنت تقدر الكرامة، فعليك أن تحترم كرامة الجميع، توقفوا عن التلاعب والمحاضرات للمجتمعات التي تختلف عن مجتمعاتكم”.

واتهم موسيفيني «بعض الدول» باستخدام التقدم التكنولوجي للضغط على دول أخرى لها قيم مختلفة.

وقال: "بدلاً من استخدام هذا التقدم البشري لصالح الجميع، فإن بعض الجهات، انطلاقاً من الجشع والضحالة الفلسفية والأيديولوجية والاستراتيجية، تخطئ في الحسابات وتسعى لاحتكار المعرفة وتستخدم المعرفة أيضاً لقمع الآخرين".

ومنذ أن أقر المشرعين الأوغنديين قانون مكافحة المثلية الجنسية في مايو 2023، تعرضت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لضغوط بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

وسحب البنك الدولي تمويله من أوغندا، وفي هذا الأسبوع فقط، فقدت أوغندا أهليتها للاستفادة من قانون النمو والفرص الأفريقي الأمريكي، أو "أجوا".

ومن خلال قانون النمو والفرص في أفريقيا، تمكنت بعض البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك أوغندا، من الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية لما يقرب من 6000 منتج.

وقال أسومان باساليروا، عضو البرلمان الأوغندي الذي قدم التشريع المناهض للمثليين والذي وُصف بأنه أقسى قانون في العالم ضد مجتمع المثليين، إنه ليس مندهشًا من أن أوغندا تواجه عواقب.

وقال باساليروا: "أشعر بخيبة أمل حقيقية إزاء معاملتهم التفضيلية للحقوق، وهذا يفقدهم السلطة الأخلاقية لمهاجمة البلاد بسبب قانون مكافحة المثلية الجنسية"، مصيفا "لا ينبغي لأحد أن يخبرك أن البلاد لن تعاني نتيجة لإغلاق قانون النمو والفرص في أفريقيا".

وارتفعت أرباح أوغندا من خلال قانون أجوا من 4 ملايين دولار إلى حوالي 8 ملايين دولار في الأشهر الـ 12 حتى يونيو 2023.

وقال موسيفيني إن أوغندا لا يزال بإمكانها الاستفادة من وصولها إلى 2.4 مليار شخص يعيشون في دول الكومنولث، التي يتكون معظمها من المستعمرات البريطانية السابقة، لتنمية اقتصادها.

وقال باساليروا إن أوغندا تحتاج أيضًا إلى إيجاد طرق للوصول إلى الأسواق في شرق آسيا والحصول على موطئ قدم في السوق الأمريكية.

موسيفيني حقوق الإنسان الرئيس الأوغندى دول الكومنولث مكافحة المثلية الجنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

ترشيحاتنا

قبل ما تاكل المنازل ..السيطرة على حريق مصنع نسيج في المرج.. صور

فرنسا تحمل الحوثيون مسؤولية تصعيد التوترات في البحر الأحمر

إجراء عاجل من التعليم لاختيار رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

فاد دين بروم يقترب من تدريب الزمالك .. تفاصيل

أبو بكر: أقدم البرنامج بكل حرية والحكومة قالتلي الوطن أمانة والهوا معاك

إعفاء المواد الطبية والوسائل المساعدة الخاصة بذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

للأسف .. منشور جديد من هاني النظر بسبب إصابته بالسرطان

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ