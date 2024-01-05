أن يكون غير متزوج.. كيفية الإلتحاق بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق

أكد الراهب القس أرساني المحرقي، وكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، أن الكلية على مدار تاريخها قد كان له دور هام وساهم في تخريج 730 خريجا منذ نشأتها.

وقال الراهب القس أرساني المحرقي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن معظم الدارسين بالكلية من الصعيد، مؤكدا أن هناك طلاب في المعهد من عدد من دول إفريقيا على رأسها السودان وإرتيريا.

شهادة جامعية

وتابع وكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، أن الكلية لها شروط هامة وهي إقامة الطلاب لمدة 4 سنين كاملة، مع ضرورة حصولهم على شهادة جامعية، وعدم الزواج خلال فترة الدراسة، موضحا أ

