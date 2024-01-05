عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أن يكون غير متزوج.. كيفية الإلتحاق بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق

الكلية الإكليريكية
الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق

أكد الراهب القس أرساني المحرقي، وكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، أن الكلية على مدار تاريخها قد كان له دور هام وساهم في تخريج 730 خريجا منذ نشأتها.

 

وقال  الراهب القس أرساني المحرقي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن معظم الدارسين بالكلية من الصعيد، مؤكدا أن هناك طلاب في المعهد من عدد من دول إفريقيا على رأسها السودان وإرتيريا.

 

 شهادة جامعية

وتابع  وكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، أن الكلية لها شروط هامة وهي إقامة الطلاب لمدة 4 سنين كاملة، مع ضرورة حصولهم على شهادة جامعية، وعدم الزواج خلال فترة الدراسة، موضحا أ
 

لراهب القس أرساني المحرقي الكلية الإكليريكية اللاهوتية دير المحرق حمدي رزق الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

ترشيحاتنا

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

مصمم الذكاء الاصطناعي يندم على اختراعه لـ AI.. تفاصيل

الأردن يقصف أوكار تجار مخدارت مرتبطين بإيران في جنوب سوريا

4 مليارات دولار| البنك المركزي يزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية

نور إيهاب: مبسوطة إني كنت البنت الوحيدة فى فيلم الحريفة

الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة للتحقيق في "الإخفاقات" المسببة لهجوم 7 أكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض في أسود.. أول ظهور لمريهان حسين بعد إشاعة علاقة خطيبها بفنانة مشهورة

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ