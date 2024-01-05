إسرائيل تعيد سفيرتها إلى إسبانيا بعد خلاف دبلوماسي‎ بسبب حرب غزة

أعلنت إسرائيل، الخميس، أنّ سفيرتها لدى إسبانيا ستعود إلى مدريد لاستئناف مهامها بعد شهر من استدعائها إلى بلدها احتجاجًا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني واعتبرها الكيان الصهيوني "مشينة".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّ السفيرة روديكا راديان-جوردون التي استدعيت إلى بلدها في نوفمبر بأمر من سلفه إيلي كوهين ستعود لمزاولة مهامها في العاصمة الإسبانية.

والخميس قال كاتس إنّه قرّر إعادة السفيرة إلى مدريد من أجل حشد الدعم "لحقّ إسرائيل في حماية مواطنيها ضدّ منظمة حماس" وممارسة ضغط دولي من أجل إطلاق سراح الأسرى الذين ما زالت حماس تحتجزهم في قطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت بشكل كبير حدّة التوتّرات الدبلوماسية بين إسرائيل وإسبانيا التي تعتبر من أشدّ منتقدي إسرائيل داخل الاتّحاد الأوروبي.

واستدعت إسرائيل سفيريها في تركيا وجنوب أفريقيا بعد تصريحات لقادة هذين البلدين بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.