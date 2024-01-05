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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع ملحوظ| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تعرف عليها

الطقس
الطقس

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة والمحافظات.

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واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.
 

ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

القاهرة 21 - 13
الإسكندرية 21 - 11
الإسماعيلية 22 - 12
الغردقة 24 -16
أسوان 25 - 11
سوهاج 22 - 9
المنيا 22 - 9

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية

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