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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرعاية الصحية: بدء تشغيل منظومة التأمين الشامل بجنوب سيناء إنجاز كبير

تطبيق موظومة التأمين
تطبيق موظومة التأمين الصحي الشامل بسيناء

قال الدكتور أيمن رخا مدير هيئة الرعايا الصحية بجنوب سيناء إن الدولة توجهت نحو تقديم تغطية صحية كاملة متثملة في التشغيل الرسمي لمحافظة جنوب سيناء بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشاكل بشكلها الكامل، فهي المحافظة الرابعة  يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد بورسعيد واسماعيلية والأقصر.

سيناء هي المحافظة الرابعة التى يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد بورسعيد والأسماعيلية والأقصر


وأكد رخا خلال مداخله هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن توجهات الهيئة العامة للرعايا الصحية بينت التطور الذي شهدته الخدمة الصحية وفهي ليست مجرد منشأت فقط، ولكن الجودة الطبية للمقدمة للمواطنين أيضا من أهم أهدافها.


وتابع: التأمين الصحي الشامل من أهم أهدافه تقديم التغطية الكاملة للمواطنين و يضمن التغطية المالية ويقطع العبئ المادي على المواطنين ويتم تقديم الخدمة شبه مجانية وبجودة عالية وطبقا لمعايير عالية، مؤكدا أن محافظة جنوب سيناء تعتبر من أعلى المحافظات تسجيلا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

الرعايا الصحية جنوب سيناء منظومة التأمين الصحي سيناء

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