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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تطبيق التأمين الصحي الشامل يعكس نجاح الدولة في تنفيذه بخطوات ثابتة

مصطفى سالمان، عضو
مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بالتشغيل الفعلي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، اعتبارا من أول يناير 2024.

 

وقال سالمان، في تصريحات صحفية له، إن الدولة تسير بخطوات ثابتة وواضحة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء تضمن حماية وتغطية مالية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة.

 

وأكد النائب مصطفى سالمان، ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص في تطبيق التأمين الصحي الشامل، لإسراع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي الضخم الذي يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر، وذلك بضغط الجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع في كافة أنحاء الجمهورية.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التأمين الصحي الشامل يقدم خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، ويستفيد المواطنون بنظام التأمين الصحي المتاح بالدولة حيث يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.

 

يشار إلى أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير الجاري، بعد نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في التشغيل التجريبي للمنظومة في جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ منتصف فبراير 2022، وعرض نتائج التشغيل التجريبي على رئاسة مجلس الوزراء .

 

وصرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس نجاح الهيئة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومطابقة منشآتها الصحية لأعلى معايير الجودة العالمية وحصولها على درجات التسجيل والاعتماد للجودة، مثمنًا دور وزارتي الصحة والمالية ومحافظة جنوب سيناء في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل .

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