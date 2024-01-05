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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة للكيان الصهيوني.. قائد الحرس الثوري الإيراني: إن كنتم شجعانا تعالوا وقاتلونا

قائد الحرس الثوري
قائد الحرس الثوري

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن عملية طوفان الأقصى أظهرت هزيمة مشروع الكيان الصهيوني؛ مؤكدا أن الضربات التي تكبدتها إسرائيل كانت ثقيلة ومؤلمة.

 

وقال اللواء الإيراني، حسين سلامي، في جنازة قتلى التفجيرات الإرهابية في مدينة كرمان، إن الكيان الصهيوني يقتل الأطفال والنساء بغزة وأقول لهم إن كنتم شجعانا تعالوا وقاتلونا.

وأكد: "لن نترك الساحة وهذه الحشود لا تخاف الحرب ومؤمنة بالشهادة".

وأشار سلامي إلى أنه: "ليس أمام الكيان الصهيوني من خيار أمام مستنقع غزة سوى الانسحاب".

وأضاف:" خضنا مع أمريكا معارك كثيرة خلال السنوات الماضية وألحقنا بها هزائم مدوية"، ومشددا على أن "الدواعش هما فقط أدوات أمريكا وإسرائيل".

وقتل ما يقرب من 100 شخص عند نصب تذكاري في مدينة كرمان يوم الأربعاء للقائد الأعلى السابق قاسم سليماني، الذي اغتيل في العراق في عام 2020 بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار.

وقبل قليل، تعهد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بالأخذ بثأئر  ضحايا تفجيري داعش في كرمان.

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