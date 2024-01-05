نداء عاجل من الصين بعد إطلاق بيونج يانج قذائف قرب جزيرتين بكوريا الجنوبية

قالت الصين، اليوم الجمعة، تعليقا على إعلان وزارة الدفاع في سيول، إن بيونج يانج أطلقت قذائف مدفعية قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين؛ داعية جميع الأطراف إلى «ضبط النفس».

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ونبين، إنه "في ظل الوضع الراهن، نأمل بأن تحافظ كل الأطراف على الهدوء وضبط النفس، وتمتنع عن القيام بخطوات تزيد من التوترات، وتفادي تصعيد إضافي للوضع، وتوفير ظروف لاستئناف الحوار المجدي".

وأضاف "نحن نتابع عن قرب التطورات وتبدلات الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

وأشار إلى أن "المواجهات بين الأطراف المعنيين تزايدت في الفترة الأخيرة، والوضع في شبه الجزيرة يبقى على توتره".

وتابع: "نظرا إلى موقعها المجاور لشبه الجزيرة، دفعت الصين على الدوام للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة، وحل مسائل شبه الجزيرة عن طريق الحوار والتشاور".

وأطلقت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أكثر من 200 قذيفة مدفعية قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين، ما دفع بسيول إلى طلب إخلائهما والتحذير من رد على هذا العمل «الاستفزازي»، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ومسؤولون محليون.

وبعد ساعات من ذلك، أجرت البحرية الكورية الجنوبية مناورات بالذخيرة الحية في جزيرة يونبيونغ، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب.