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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورجن كلوب: أتمنى خروج صلاح ومنتخب مصر من دور المجموعات

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزءا من  تصريحات  يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


 

وكتب شوبير :"كلوب : سأكون كاذبا إذا قلت بأنني أتمنى حظا سعيدا لـ صلاح وواتارو إندو في كأس أفريقيا وآسيا.. اخبرتهما أنني أتمنى إقصائهما من دور المجموعات، امزح، اتمنى لهم التوفيق".


 

وقال وائل القباني نجم الكرة المصرية السابق، إن محمد صلاح عليه أن يكون في كامل تركيزه من أجل تحقيق لقب بطولةكأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر هذا العام ويصبح أول لقب له مع الفراعنة.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" أتمنى رؤية محمد صلاح بنفس مستوى ليفربول مع منتخب مصر في أمم إفريقيا ولابد من استغلال اسمه في البطولةليستفيد منتخب مصر من ذلك".
 

وأضاف:" محمد صلاح وجوده مهم ولاعب رائع في الملعب وعندما يكون في كامل تركيزه يصعب على أى منافس الوقوفأمام إمكانياته لأنه من أفضل لاعبي العالم".

وأتم:" لابد على محمود حسن ترزيجيه وعمر مرموش مع منتخب مصر استغلال أن محمد صلاح يكون عليه رقابة قويةمن ثلاث لاعبين"

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