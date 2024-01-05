عاجل
محافظ أسيوط : البدء في تمهيد شوارع بـ ساحل سليم استعدادًا لرصفها برلماني يطالب باستغلال المبادرات الرئاسية في التوعية بمخاطر الانفجار السكاني بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص أخبار الفن.. وفاة ابن عم باسم سمرة.. سحب 3 أفلام من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات أخبار التعليم.. رسميا.. موعد بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني.. رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن تطوير التعليم الطبي والهندسي والتربوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التذاكر نفدت.. إقبال كبير على معرض رمسيس وذهب الفراعنة بأستراليا

معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة

استمرارا للنجاح الكبير الذي  يشهده معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي في محطته الرابعة بمتحف استراليا بمدينة سيدني، حقق المعرض اقبالاً جماهيرياً كبيراً بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية حيث تم نفاذ جميع تذاكر شهر يناير.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيراً إلى حرص المواطنين في استراليا بصفة عامة وسيدني بصفة خاصة على زيارة المعرض منذ اليوم الأول من افتتاحه، الأمر الذي ينبأ بنجاح المعرض وأن يحقق رقمياً قياسياً للزائرين، حيث حقق نسبة هائلة من بيع التذاكر خلال شهرين فقط.

جدير بالذكر أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة تم افتتاحه رسمياً بمحطته الرابعة في مدينة سيدني في نوفمبر الماضي في احتفالية كبري وسط اهتمام بالغ وبحضور أكثر من 500 مدعو من كبار الشخصيات العامة والحكومية ومتخصصي علم الآثار في استراليا والمؤثرين والمدونين.

ويضم المعرض 182 قطعة أثرية من بينها تابوت الملك رمسيس الثاني من مقتنيات المتحف القومي للحضارة المصرية والذي انضم للمعرض في محطته الثالثة بباريس.

تضم القطع المعروضة بالمعرض  العديد من القطع من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، ومن مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

بدأ معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رحلته خارج مصر في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس حيث حقق بها 817 ألف زائر.

IMG-20240105-WA0014
IMG-20240105-WA0014
IMG-20240105-WA0012
IMG-20240105-WA0012
IMG-20240105-WA0013
IMG-20240105-WA0013
IMG-20240105-WA0015
IMG-20240105-WA0015
رمسيس وذهب الفراعنة استراليا اعياد الكريسماس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الملك رمسيس الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

أكشن في الكمين.. سر الغرفة السرية و100 مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

ترشيحاتنا

بعد صلاح .. ليفربول يفقد نجمًا جديدًا قبل مواجهة آرسنال

صواريخ المقاومة توقع خسائر في سديروت.. وإطلاق صافرات الإنذار بـ عسقلان

نشرة الحوادث| كواليس مطاردة عصابة المليونيرات.. ولحظات الرعب في جريمة الكبابجي الشهير

هيونداي I10 موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

الأعلى للإعلام يستدعي موقع "ذات مصر" لنشر أخبار كاذبة

عروض خليجية مغرية تهدد استمرار نجم هجوم الأهلي مع الفريق.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار من إيطاليا.. شاهد

من غير فلوس كتير.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من قشرة الرأس

صحية ونفسية.. 11 سببا وراء ضعف التبويض وتأخر الحمل عند بعض النساء

فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ