حريق هائل يلتهم شقة بإحدى قرى الدقهلية

شب حريق هائل منذ قليل باحدى الشقق بقرية بمنية النصر بمحافظة الدقهلبة وجار تحرير محضر يالواقعة

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنزل الصبري محمد ابو المعاطي ٥٠ عاما مقيم برمبال القديمه وذلك بسبب ماس كهربائي .

توجهت سيارات الاطفاء الى مكان البلاغ و وبمساعدة للاهالى حتى تم اخماد الحريق دون خسائر فى الارواح ودون اصابات

كما انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان الحريق وتبين ان الشقة احترقت بالكامل وان الخسائر ماديه فقط وليست بشرية.

وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.

