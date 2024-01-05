أوكرانيا ولاتفيا تعتزمان زيادة الإنتاج المشترك للطائرات دون طيار

تعتزم أوكرانيا زيادة التعاون الدفاعي مع لاتفيا، لإنتاج الطائرات المسيرة دون طيار خلال الفترة المقبلة.

أعلن ذلك وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف إجراء محادثة هاتفية مع نظيره اللاتفي أندريس سبرودس، اليوم الجمعة، أوضح خلاله الأوضاع على الجبهة الأوكرانية حسبما ذكرت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأوضح أوميروف: "لقد أجريت محادثة هاتفية ذات معنى مع زميلي اللاتفي أندريس سبرودس وأبلغته بالوضع الحالي على الجبهة، وسلطت الضوء بشكل منفصل على استخدام الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار".

ووجه الوزير الأوكراني الشكر لنظيره اللاتفي على الخطوات النشطة التي اتخذتها لاتفيا في تطوير تحالف الطائرات بدون طيار" مضيفا "سنزيد إنتاج الطائرات بدون طيار ونطور مشاريع مشتركة في هذا المجال".

وفي 12 ديسمبر الماضي، ناقش وزيرا دفاع أوكرانيا ولاتفيا رستم أوميروف وأندريس سبرودس عددًا من المشاريع المشتركة، بما في ذلك توسيع تدريب الجيش الأوكراني على يد مدربين لاتفيين، ومواصلة برنامج إعادة تأهيل المدافعين الأوكرانيين. والتعاون في إنتاج الطائرات بدون طيار.