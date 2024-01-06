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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انضمام مصر رسميا للبريكس.. رابطة تجار السيارات تفجر مفاجأة عن الأسعار

سيارات
سيارات

كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، عن كيفية تأثر قطاع السيارات بعد انضمام مصر رسميا إلى تحالف البريكس، مشيرا إلى أن هذا القرار من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية.

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وأضاف أسامة أبو المجد، خلال حوار لبرنامج "90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور" مساء اليوم الجمعة، انه مصر انضمت لتحالف البريكس وهو ضد هيمنة الدولار، ومصر تستورد من الصين بـ 14.4 مليار دولار وليس باليوان الصيني؛ ولكن حال الاستيراد باليوان واعتماد الجنيه في الصين سوف يتم تخفيف الضغط على الدولار ونفس الأمر مع روسيا عند شراء القمح.

وأشار المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن الدولار يمتلك حاليا الهيمنة على التجارة الدولية ولكن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بدأت روسيا والصين في الانتباه لهذا الامر، مستدركا أن البعض في مصر يتعامل مع الدولار وكأنه سلعة يستثمر فيها؛ يجب أن يكون هناك حملة توعية أو عدة حملات توعية تشرح الأوضاع؛ من يخفون الدولار في منازلهم يسببون ضررا كبيرا للاقتصاد؛ يجب أن يوجه النداء للعاملين بالخارج أن التعامل بالدولار في السوق السوداء يضر بالاقتصاد".

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