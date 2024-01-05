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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تراجع واردات السيارات بنسبة 15.7% حتى أكتوبر 2023 .. تفاصيل

تراجع واردات السيارات
تراجع واردات السيارات بنسبة 15.7%

شهدت الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، تراجع في واردات مصر من السيارات وأجزائها وقطع الغيار، بقيمة بلغت 3.744 مليار دولار أي بنسبة 3.744 مليار دولار، على عكس نفس الفترة من العام 2022 والتي بلغت حينها 4.443 مليار دولار.

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تراجع واردات السيارات بنسبة 15.7% حتى اكتوبر 2023 

 

وسجلت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2023 تراجع بنسبة 3.6%، بعد أن بلغت نحو 1.602 مليار دولار، بينما سجلت خلال نفس الفترة من عام 2022 نحو 1.662 مليار، بسحب ما كشفت عنه  نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وقدرت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال أكتوبر الماضي، في 2022 نحو97.089 مليون دولار، لتشهد ارتفاعًا في 2023 نسبة بلغت  139.6% لتبلغ 232.6 مليون دولار، بينما تراجعت ورادات مصر من السيارات الاخرى بنسبة 0.5% بعد أن بلغت 846 مليون دولار مقابل  850 مليون دولار مقارنة بين بداية العام 2023 و2022 خلال الـ 10 الشهر الاولى.

 

وشهدت واردات قطع الغيار واجزائها تراجع بنسبة 23.9% اي بقيمة بلغت 1.456 مليار دولار في مقابل 1.913 مليار دولار، كما تراجعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع بنسبة 56.5% بلغت نحو 144.215 مليون دولار مقابل 331.793 مليون دولار.

 

وانخفضت عربات الاستعمالات الخاصة بنسبة 67.2% اي بنحو 39.613 مليون دولار في مقابل 120.958 مليون دولار، كما شهدت الـ 10 اشهر الاولى من 2023 انخفاض واردات مصر من الجرارات وحدات كاملة لنحو 116.796 مليون دولار، نسبة تراجع بلغت 8.6%، مقابل 127.8مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

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