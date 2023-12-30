أخبار السيارات|أسعار فيات تيبو 2024. اشتر سيارة .بـ 38 ألف جنيه فقط ..أرخص سيارة فرنسية "زيرو".. تويوتا العائلية "أوتوماتيك" وبأفضل سعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من اقوى السيارات التي قدمتها العلامة التجاريةاليابانية في مصر، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام، وظهرت هذه النسخة للبيع تحت حالة كسر الزيرو على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة 5000 كيلومتر.

تتصدر السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024، قائمة السيارات الفرنسية الارخص سعرًا بالسوق المصري، مقارنة ببعض الطرازات الاخرى التي يقدمها الصانع الفرنسي، وتحديدًا عن فئة السيدان، وتنطلق السيارة محليًا عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 819 ألف جنيه.

تقدم نجمة مرسيدس عدد كبير من الطرازات القوية والمتنوعة طوال تاريخها العريق، ومن بين هذه الاصدارات هي النسخة E300 موديل 1990، والتي كانت تعد واحدة من من نجوم جيل التسعينات، حيث تمتعت هذه النسخة بشعبية كبيرة خلال هذا الوقت.

تباع السيارة سوزوكي فيتارا 2023 على الانترنت بحالة الزيرو، بعد ان ظهرت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي تحمل مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وضمن الفئة الاعلى تجهيزًا، وتعد هذه النسخة من اشهر اصدارات العلامة التجارية اليابانية سوزوكي عن فئة السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV.

استطاعت شركة تويوتا رائدة صناعة السيارات اليابانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري والعالمي، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة، وسمعتها الطيبة من ناحية الاعتمادية وقلة الاعطال، وتوافر قطع الغيار وبأسعار مناسبة.

تمكنت لاند روفر من تقديم العديد من السيارات داخل السوق المصري، وتعد واحدة من افخم العلامات التجارية واشهرها، حيث تقدم باقة من الطرازات المتنوعة، باختلاف الفئات والموديلات، مع سمة شهيرة عبر اصدارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من طرازات الـ SUV.

هي واحدة من أشهر السيارات التي انطقلت في الشارع المصري، بل استطاعت أن تحقق شعبية جماهيرية كبيرة، منذ انطلاقها وحتى هذا الوقت، وكانت هذه النسخة محط اهتمام كبير فور ظهورها، نسبة إلى تصميمها العصري وقتها، بالاضافة إلى سعرها المناسب.

تعزز النسخة فيات تيبو من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 الجديدة، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز الطرازات التي تحمل شعار الصانع الايطالي في مصر، ويتم تقديمها تحت موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من مليون و150 الف جنيه.