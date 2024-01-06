خبر الموسم| مجلس الزمالك يزف بشرى سارة لـ جماهير القلعة البيضاء

أكد حسام المندوه الحسيني، أمين صندوق نادي الزمالك، اقتراب انتهاء وحل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق الأبيض وتحول دون ضم صفقات جديدة.

وقال المندوه فى تصريحات تلفزيونية: "بشكل عام الفترة الحالية كلها تحديات وقريب جدا في اخبار ستفرح الجمهور، وهتخليه اكثر ثقه فينا كمجلس إدارة".

وتابع: "نحتاج لرقم كبير من الأموال ونحتاج إلى مفاوضات مع الأطراف الأخرى، ونحتاج أيضا لضم صفقات ومدرب ونطمئن الجماهير".

واضاف: " ان عمرو ادهم عامل مجهود كبير في هذا الملف مع حسين لبيب وبنطمن الجمهور في اخبار حلوه هيسمعوها قريب".