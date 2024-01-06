بالمسيرات.. المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن قصفها قاعدتين أمريكيتين في سوريا

ذكرت المقاومة الإسلامية في العراق أن عناصرها هاجمت، بالطائرات المسيّرة، قاعدتين للإحتلال الأمريكي هما قاعدة التنف و قاعدة الشدادي بالعمق السوري.

وبحسب البيان الصادر اليوم عن المقاومة الإسلامية في العراق أن ذلك يأتي استمرارًا بنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة.

كما أكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو .

كما وجه المكتب السياسي لـلحوثيين رسالة هامة الي الولايات المتحدة الأمريكية حيث قال فيها : على أمريكا وحلفائها الأشرار أن يدركوا أن تحالفهم الخبيث لن يمنع اليمن من مواصلة دعمه لـ غزة بعمليات عسكرية

وأضاف المكتب السياسي للحوثيين في بيان له : أي استهداف لليمن سوف يستدعي رداً واسعاً وكبيراً واليمن يرفض أي تهديد لأمنه واستقراره

وتابع : اليمن يرفض ادعاءات أمريكا وحلفائها عن وجود تهديد يمني للملاحة الدولية في البحر الأحمر وهذا تضليلٌ للرأي العام

وأردف : تحالف أمريكا وحلفاءها لحماية سفن إسرائيل هو ما يشكل الخطر الحقيقي لأمن وسلامة الملاحة الدولية ولأمن المنطقة ككل

كما بعث البيان برسالة تحذيرية الي إسرائيل حيث قال : نحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة استمرار عدوانه على غزة

وختم الحوثي بيانه : على كيان العدو أن يدرك أن أي تحالف في البحر الأحمر لن يوفر الأمن للسفن التابعة له.