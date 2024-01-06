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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مطار القاهرة: تحرير 290 محضرا جمركيا لمسافرين بمبنى الركاب 3 خلال 2023

الدكتور ماجد موسي
الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، خمسة محاضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم ٣ خلال الأسبوع الأخير من العام المنقضي ٢٠٢٣ بإجمالي اثنان وعشرين محضر ضبط خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصل المجموع الكلي لعدد المحاضر المحررة خلال العام المنقضي إلى ٢٩٠ محضر ضبط في مبني الركاب رقم ٣ فقط.

قام مسئولو الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة و تامر قاسم نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام ٢٨٦ و ٢٨٧ لسنة ٢٠٢٣ الأول ضد راكبة أوربية قادمة من زيورخ علي الخطوط السويسرية، بحوزتها علي كيس بداخله نبات الماريجوانا المخدر وكيس اخر بداخله نبات الحشيش المخدر و ٢ برطمان بداخلهما أعشاب مخلوطة بمخدر الماريجوانا بوزن إجمالي ٢٨١ جرام.

تم الضبط بواسطة كل من هاني محمود مأمور اللجنة الجمركية و احمد عادل فتحي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة يوسف منشاوي مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم شارك في الضبط دينا حسن و ندا سيد مأمورا الجمرك تحت اشراف حسن ابو زهرة رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

والمحضر الثاني كان اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام ضد راكب مصري بحوزته ٢٩ شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٢٩٠ قرص وكبسول، تم الضبط بواسطة كل من ندا سيد محمد تحت اشراف محمود محمد سليمان مدير الحركة شارك في الضبط عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك.

بينما قام مسئولي الإدارة الاولي بقيادة أحمد علي السيد مدير الإدارة و أحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام ٢٨٨ و ٢٩٠ لسنة ٢٠٢٣ الاول ضد راكب مصري قادم من دبي علي الخطوط المصرية حاول تهريب ٣٥ تليفون محمول ماركة iPhone موديلات متنوعة، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية و شريف عيد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح و عماد صبري مأمورا الجمرك و محمد صابر رئيس القسم تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة، شارك في الضبط كل من السيد موسي و أحمد عمر عجمي و فادي نبيل مآمير الجمرك و وائل امبابي مدير الحركة.

والمحضر الثاني كان ضد راكبة أجنبية من اصل عربي قادمة من دار السلام علي الخطوط المصرية بحوزتها ٣ اكياس بهم نبات وعشب الماريجوانا المخدر و مطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة و أحمد مرسي محمد في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد قاسم ومحمد جمال مأمورا الجمرك تحت اشراف توني فكري مدير الحركة.

قام رجال الإدارة الثانية بقيادة سيد ممدوح مدير الإدارة و أحمد أبو بكر نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من اسطنبول علي الخطوط التركية بحوزته ٤٩ شريط لعقار مدرج بجداول المخدرات بإجمالي ٩٨٠ كبسولة، تم الضبط بواسطة كل من محمد محمود إبراهيم مأمور الجمرك تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة.

تم تحرير المحاضر بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

 

 

مطار القاهرة

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