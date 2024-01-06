نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يوضح أسباب تراجع أسعار الخضر والفاكهة بالسوق

أكد جلال أبو طاهر نائب أول رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن أسعار الخضروات والفاكهة، شهدت تراجعا كبيرا بالأسواق خلال الفترة الماضية.

وأرجع « طاهر »، هذا الانخفاض إلى بداية الموسم الشتوي الذي ساهم في توفير كميات كبيرة من المعروض في الأسواق، حيث شهدت أسعار الطماطم والبطاطس تراجعا كبيرا بعد طرح بشائر العروة الشتوية التي وفرت الكثير من المعروض في الأسواق.

وأضاف نائب أول تجارية الإسماعيلية، أن انتاج العروة الشتوية قارب على الوصول إلى كامل طاقته فى الأسواق، مؤكدًا أن ذلك كان له تأثير مباشر على زيادة المعروض وخفض الأسعار، مشيرا إلى حدوث انخفاض فى أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، بعد ضخ المزيد من محاصيل العروة الشتوية.

وتشهد الأسواق إقبالاً ملحوظاً من جانب المواطنين في الفترة الحالية على شراء أنواع الفواكه الخضروات الموسمية، إذ شهدت بعض السلع انخفاضا ملحوظاً وشهدت البعض الآخر تفاوتا في الأسعار.