نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقرى القنطرة شرق

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابع.

وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد ممثل مجلس الوزراء لمشروعات "حياة كريمة"، ممثلي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قرى مبادرة "حياة كريمة"، ممثلي الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، دار الهندسة، مديري عموم المديريات الخدمية بالإسماعيلية، ممثلي مرافق الإسعاف، الكهرباء، الغاز، البريد، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع ناقش "عصام" نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات "حياة كريمة" بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم والتي وصلت لنسب تنفيذ ١٠٠٪ من نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب وقطاع المدارس وشبكات المياه وغرف المحولات للمحطات، بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومباني مديرية التضامن الاجتماعي من مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة ومراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الأبطال والتقدم وجلبانة ونسب التنفيذ.

وفيما يخص مشروعات الطرق والرصف بمبادرة "حياة كريمة" والبالغ عددها ١٢ مشروع من طرق رئيسية داخلية أسفلتية بطول ٦٥ كم وعرض ٨ متر وطرق فرعية داخلية، تثبيت تربة بطول ٦٥ كم وعرض ٦ متر، تم مناقشتها ونسب تنفيذها، حيث تم الانتهاء من ٢ مشروع وجاري استكمال الأعمال بقريتي جلبانة والأبطال بالطرق الداخلية.

وفيما يتعلق بالكباري، تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ بلغت ١٠٠٪.

أيضًا تم مناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي للمواقف والأسواق بقرى المبادرة.