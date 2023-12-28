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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يُوجِّه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع التداعيات المحتملة لموجة الطقس السيئ

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، كافة الأجهزة التنفيذية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى كلٍّ في جهته، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أيَّة تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار.

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ووجَّه محافظ الإسماعيلية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعامل السريع مع حالة عدم استقرار الطقس من خلال اتصالها مع كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق بالمراكز والأحياء وغرف العمليات الفرعية بهم، وذلك في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ غدًا الخميس واحتمالية سقوط أمطار رعدية على مناطق بمحافظة الإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد كلف مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة. التعامل مع أي بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.

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