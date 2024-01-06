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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد العربي لحقوق الإنسان ينتقد التصنيف الأمريكي للسعودية بشأن حرية الدين

المرصد العربي لحقوق
المرصد العربي لحقوق الإنسان

عبر المرصد العربي لحقوق الإنسان عن رفضه التام واستنكاره الشديد للتصنيف الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن المملكة العربية السعودية وتصنيفها ضمن "الدول المثيرة للقلق بشأن حرية الدين".

وشدد المرصد على أن هذا التصنيف لا يستند لأسس موضوعية، فضلاً عن أنه صادر من دولة ليست لها أية ولاية أو سلطة لتقييم حالة حقوق الإنسان في دولة أخرى.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في رفض وإدانة هذا الأمر، مؤكدا أن المملكة من الدول التي تتمتع بمكانة عربية ودولية كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولديها قوانينها ونظمها الوطنية المتطورة التي تؤكد على حرية المعتقد وتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

واستنكر "المرصد" التدخل الأمريكي الصارخ في الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في أكبر انتهاك لحقوق الإنسان من خلال دعمها السافر لما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن هذا التدخل الذي يأتي في إطار سياسة فرض الوصاية على الدول العربية مرفوض جملة وتفصيلا، ولن ينال من جهود المملكة في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان .

الدول العربية المرصد العربي لحقوق الانسان المرصد العربي

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