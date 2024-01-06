افتتاح نادي جامعة حلوان.. مسابقات وجوائز قيمة تنتظر الحضور

تستعد جامعة حلوان لافتتاح نادى جامعة حلوان يوم الثلاثاء المقبل بمقر النادي بالحرم الجامعى بعين حلوان، في احتفالية كبرى تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقيادات الوزارتين، ولفيف من الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

وأعلنت إدارة نادي جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن رصد عدد كبير من المسابقات والمفاجآت والهدايا للحضور، أبرزها سحب علني على 100 دراجة هوائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد كبير من الهدايا العينية.

وصرّح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، بأنّ الفائزين سيحصلون على كارت لاستلام الجائزة (الهدية) من الجامعة، أو الدراجة من وزارة الشباب والرياضة، بعد إجراء السحب العلني، شرط أن يكون الفائز من أفراد مجتمع الجامعة وحضر حفل الافتتاح، وقدم الرقم الدال على ذلك الذى يوزع عند الدخول إلى الصالة المغطاة يوم الافتتاح.

ومن المقرر أن يحضر مراسم سحب القرعة لأوائل الفائزين كبار المدعوين والضيوف وقيادات الجامعة.

يذكر أن افتتاح النادي يأتي ضمن خطط الجامعة لتوفير بيئة جامعية متكاملة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وسيضم مرافق رياضية وترفيهية مجهزة بأحدث التجهيزات.

وقد تم تحديد الموعد ليكون الثلاثاء القادم الموافق 9 يناير 2024 بالصالة المغطاة بالحرم الجامعى، وتغلق أبواب الدخول فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وينتهى الحفل فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.