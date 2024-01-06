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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم نور الدين يعلن اعتزال التحكيم نهائيا في هذا الموعد.. شاهد

صدى البلد

شارك الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك بعد إعلان الفيفا القائمة لعام ٢٠٢٤.

وكتب: “الحمد لله احتفاظي للعام الحادي عشر بمقعدي في القائمة الدولية وتمثيل مصر وبعد استخارة لله سبحانه وتعالي قررت نهاية مشواري التحكيمي نهاية الموسم الحالي الذي بدأ منذ ٢٠٠٢”. 

وتابع: “لاتاحة فرصة لزملائي الشباب لتمثيل مصر بدلا مني”. 

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024. 

وضمت القائمة حكام الساحة: ابراهيم نور الدين، محمد عادل، امين عمر، محمود البنا، محمد معروف، احمد الغندور، محمود ناجي، وشاهندا المغربي ونورا سمير.

جاء الحكام المساعدون: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبد الفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطا الله ومي حسن. 

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