إبراهيم نور الدين يعلن اعتزال التحكيم نهائيا في هذا الموعد.. شاهد

شارك الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك بعد إعلان الفيفا القائمة لعام ٢٠٢٤.

وكتب: “الحمد لله احتفاظي للعام الحادي عشر بمقعدي في القائمة الدولية وتمثيل مصر وبعد استخارة لله سبحانه وتعالي قررت نهاية مشواري التحكيمي نهاية الموسم الحالي الذي بدأ منذ ٢٠٠٢”.

وتابع: “لاتاحة فرصة لزملائي الشباب لتمثيل مصر بدلا مني”.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024.

وضمت القائمة حكام الساحة: ابراهيم نور الدين، محمد عادل، امين عمر، محمود البنا، محمد معروف، احمد الغندور، محمود ناجي، وشاهندا المغربي ونورا سمير.

جاء الحكام المساعدون: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبد الفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطا الله ومي حسن.