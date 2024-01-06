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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة لـ منتخب مصر.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة التي نرصد ابرزھا فى التقرير التالى:


قوة ناعمة كبيرة للدولة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة لـ منتخب مصر
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للاعبي المنتخب، قائلا: “لكم تأثير قوي على المواطنين والمشاهدين، ولذلك يجب أن تتحلوا بالالتزام والسلوكيات الرياضية الجيدة”.


برلماني: سعر الصرف سبب رئيسي في قلة تحويلات المصريين بالخارج
أكد النائب محمود القط  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، أن الالتزام بالوفاء بالاستحقاقات من الديون الداخلية والخارجية يعطي ثقة وأمان في الاقتصاد وفي الدولة  المصرية ككل، فالحكومة المصرية هي جزء من  الدولة المصرية.


أشرف عقبة: مبادرة 100 يوم صحة تحقق السلامة لكل المصريين
قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن مبادرة 100 يوم صحة أصبحت مستمرة، وتحقق السلامة والصحة لكل المصريين، واستمرارها يعطي فرصة لكل المصريين، لكي يحافظوا على صحتهم.


طبقا لمعايير الاتحاد الاوليمبي|الرئيس السيسي: رفع كفاءة 4500 مركز شباب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية إن  الدولة بذلت جهد كبير جدا في البنية الرياضية الضخمة، فكل محافظة بها منشأة رياضية جيدة تساعد الشباب المحافظة على البنيان بالإضافة لرفع كفاءة حوالي ٤٥٠٠ مركز شباب .


الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين
وجه اللاعب محمد صلاح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بصحبة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الدعم الكبير للمنتخب، قائلا: "الوزير أشرف صبحي دائما يوصل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي".


تضم 22 منشأة.. الرئيس السيسي: الدولة بذلت جهدا كبيرا لإنشاء بنية رياضية ضخمة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة بذلت جهدا كبيرا لإنشاء بنية رياضية ضخمة، على رأسها المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهي تضم حوالي 22 منشأة رياضية عالمية.

مواعيدها ودلالتها.. 4 ظواهر فلكية في يناير| تعرف عليها
كشف الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الظواهر الفلكية المتوقع حدوثها خلال الأسبوع الحالي.

لا تنخدعوا| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

تذبذب شديد| أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 3190 جنيها
قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.


أسعار العملات اليوم السبت 6-1-2024 فى البنوك المصرية
 استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت.

التوك شو السيسي الرئيس السيسي منتخب مصر محمد صلاح الأرصاد

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