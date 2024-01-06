عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: سعر الصرف سبب رئيسي في قلة تحويلات المصريين بالخارج

النائب محمود القط
النائب محمود القط

أكد النائب محمود القط  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، أن الالتزام بالوفاء بالاستحقاقات من الديون الداخلية والخارجية يعطي ثقة وأمان في الاقتصاد وفي الدولة  المصرية ككل، فالحكومة المصرية هي جزء من  الدولة المصرية.

سعر الصرف هو أحد العوامل الرئيسية فى قلة تحويلات المصريين بالخارج


وأردف القط خلال لقائه بالاعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه عندما تحقق الدولة المصرية استحقاقتها هو أمر في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تواجه تحديات مهمة جدا أولها التحديات الدولية، وقلة السياحة بوتيرة معينة بسبب الأحداث الجارية هذا ايضا تحدي جديد، وايضا سعر الصرف هو سبب رئيسي في ان تحويلات المصريين بالخارج تقل، لافتا الى أن دور الحكومة تتعامل مع التحديات، مؤكدا يجب أن يكون هناك تغير قوي وحاسم فى تغير سعر الصرف للقضاء على الفجوة الكبيرة.

وأوضح النائب محمود القط،  أن وثيقة الدولة التي تعمل عليها الدولة منذ 4 سنوات هي أحد الحلول السحرية التي تساعد مصر في الفترة الحالية، مشيدا بتفكير الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه قادر على امتصاص الضغوطات، ولا  يندرج تحت أي ضغط من المستثمرين.

سوف ينفذ الأيام المقبلة تصريح وزير المالية بشأن تعديل الأجور مرة أخري

وناشد النائب  الحكومة بخطوات أسرع لما لديهم من أدوات اكبر،  لافتا الى تصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي يقبل بالاصلاح في الأجور الأيام المقبلة وتغيرها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ  : الأسعار الأيام الماضية  زادت بشكل كبير،  متمنيا ارتفاع الأجور التى تستطيع أن تضاهي موجة ارتفاع الأسعار الجديدة.

 

الدكتور محمد معيط الأجور الأيام المقبلة قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديل الأجور سعر الصرف مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

ترشيحاتنا

الحكومة تتلقي 4800 شكوي بشأن التموين.. و4400 في قطاع التعليم

ختام المرحلة الأولى لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة فى مجال المخلفات

الدستورية تُصدر حكمًا بمنع المحكمة من نظر التماس في دعواها| تفاصيل

طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى في قطاعات الاتصالات والاصلاح الإداري والبترول

سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية في مصر.. بـ7 مقاعد

تعليمات رئاسية مرتقبة.. تعرف على موعد زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

سنوات قضايا ومحاكم .. قصة خلاف أم كلثوم وزكريا أحمد على أموال

زوجة مجدي الهواري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

رامي عياش يحتفل بعيد زواجه.. ما حكاية صوره مع داليدا ولماذا تصدر التريند؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ