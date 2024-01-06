برلماني: سعر الصرف سبب رئيسي في قلة تحويلات المصريين بالخارج

أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، أن الالتزام بالوفاء بالاستحقاقات من الديون الداخلية والخارجية يعطي ثقة وأمان في الاقتصاد وفي الدولة المصرية ككل، فالحكومة المصرية هي جزء من الدولة المصرية.

سعر الصرف هو أحد العوامل الرئيسية فى قلة تحويلات المصريين بالخارج



وأردف القط خلال لقائه بالاعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه عندما تحقق الدولة المصرية استحقاقتها هو أمر في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تواجه تحديات مهمة جدا أولها التحديات الدولية، وقلة السياحة بوتيرة معينة بسبب الأحداث الجارية هذا ايضا تحدي جديد، وايضا سعر الصرف هو سبب رئيسي في ان تحويلات المصريين بالخارج تقل، لافتا الى أن دور الحكومة تتعامل مع التحديات، مؤكدا يجب أن يكون هناك تغير قوي وحاسم فى تغير سعر الصرف للقضاء على الفجوة الكبيرة.

وأوضح النائب محمود القط، أن وثيقة الدولة التي تعمل عليها الدولة منذ 4 سنوات هي أحد الحلول السحرية التي تساعد مصر في الفترة الحالية، مشيدا بتفكير الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه قادر على امتصاص الضغوطات، ولا يندرج تحت أي ضغط من المستثمرين.

سوف ينفذ الأيام المقبلة تصريح وزير المالية بشأن تعديل الأجور مرة أخري

وناشد النائب الحكومة بخطوات أسرع لما لديهم من أدوات اكبر، لافتا الى تصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي يقبل بالاصلاح في الأجور الأيام المقبلة وتغيرها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ : الأسعار الأيام الماضية زادت بشكل كبير، متمنيا ارتفاع الأجور التى تستطيع أن تضاهي موجة ارتفاع الأسعار الجديدة.