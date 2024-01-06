مواعيدها ودلالتها.. 4 ظواهر فلكية في يناير| تعرف عليها

كشف الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الظواهر الفلكية المتوقع حدوثها خلال الأسبوع الحالي.



وقال “القاضي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، إن شهر يناير يشهد العديد من الظواهر الفلكية ومنها التي ستظهر على مدار الـ 48 ساعة القادمة، وهي اقتران القمر والزهرة.



وتابع الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم 14 يناير سيشهد أيضًا اقتران القمر وزحل، ويوم 18 اقتران القمر والمشترى، ويوم 27 اقتران عطارد والمريخ، لافتًا إلى أن الظواهر تُرى بالعين المجردة ولرؤيتها بشكل أفضل يفضل استخدام التليسكوب.



وأضاف عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذه الظواهر طبيعية للغاية وليس بها أي خطورة على الأرض، وهي مجرد دعوة للتأمل والتفكر والاستمتاع بالطبيعة.