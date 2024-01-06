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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبقا لمعايير الاتحاد الاوليمبي|الرئيس السيسي: تم رفع كفاءة 4500 مركز شباب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية إن  الدولة بذلت جهد كبير جدا في البنية الرياضية الضخمة، فكل محافظة بها منشأة رياضية جيدة تساعد الشباب المحافظة على البنيان بالإضافة لرفع كفاءة حوالي ٤٥٠٠ مركز شباب .

المدينة الاوليمبية بها 22 منشأة رياضية طبقا لمعايير الأتحاد الأوليمبي


وأكمل الرئيس، منهم حياة كريمة حيث تم رفع كفاءة ١٧٠٠ مركز شباب في المرحلة الأولي داخل ال٧٠% ثم المنشآت الرياضية كالمدينة الأوليمبية  التى بها ٢٢ منشأة طبقا لمعايير الاتحاد الأوليمبي والمعايير الأولمبية في كل لعبة فالسباحة بها المعايير الاوليمبية لحمامات السباحة و أيضا التنس وكل الألعاب.

مدينة مصر الدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي منشأة رياضية ٤٥٠٠ مركز شباب

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