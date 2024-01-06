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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف عقبة: مبادرة 100 يوم صحة تحقق السلامة لكل المصريين

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن مبادرة 100 يوم صحة أصبحت مستمرة، وتحقق السلامة والصحة لكل المصريين، واستمرارها يعطي فرصة لكل المصريين، لكي يحافظوا على صحتهم.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة 100 يوم صحة مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، وتضم العديد من المبادرات أبرزهم فحص المقبلين على الزواج.

واسترسل: مبادرة فحص المقبلين على الزواج مهم للغاية، لكي يتم الكشف المبكر عن المشاكل الصحية، والاطمئنان على حالتهم الصحية في المستقبل.

ولفت إلى أن مبادرة 100 يوم صحة ساهمت في زيادة وعي المواطنين بأهمية الكشف المبكر، متابعا: المبادرة تتيح للمواطنين سهولة الحصول على الخدمات الطبية.

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