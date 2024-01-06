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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

حسام الدين مصطفى: مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية صرح رياضي عالمي

صدى البلد

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي عملاق يستفيد منه أبطال مصر في الرياضات الأولمبية والبارالمبية.

وأشار مصطفى إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومؤازرة لاعبي منتخب مصر لكرة القدم قبل مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، دلالة واضحة على مدى اهتمام فخامة الرئيس بالرياضة المصرية وأبطالنا الرياضيين، وحرص الدولة على الاهتمام بالإنشاءات الرياضة لتسهيل ممارسة الرياضة على أبنائنا في مختلف الرياضات الأولمبية والبارالمبية على حد سواء.

وأوضح مصطفى أن أبطال مصر البارالمبيين أشادوا بالإمكانيات الحديثة التي تتمتع بها ميدنة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي سيساهم في تنظيم مصر لأكبر الأحداث الأولمبية وابارالمبية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مصطفى أن أبطال مصر البارالمبيين يلقون دعما كبيرا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصه على التواجد في كل المناسبات الخاصة بأبطال مصر البارالمبيين.

أبطال مصر الأول البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الشباب والرياضة منتخب مصر لكرة القدم

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