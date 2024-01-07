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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبيرة إتيكيت توضح قواعد يوم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد |فيديو

خبيرة الإتيكيت سلوى
خبيرة الإتيكيت سلوى عفيفي

قالت سلوى عفيفي، خبيرة الأتيكيت، إن عيد الميلاد المجيد وسمي بالمجيد احتفالاً بميلاد السيد المسيح عليه السلام والسيدة مريم العذراء، فهذا العيد هو ميلاد الحياة وميلاد السنة الجديدة والأمل وذلك بعد صيام طويلة لمدة 55 يوماً مُمتنعين عن تناول اللحوم والدواجن مما يُزيد من الروح الدينية المُقدسة.

 

يتم إفطار الأقباط بعد الساعة 12 مساء وذلك بعد أداء الشعائر والطقوس الدينية

وأضافت «عفيفي» خلال لقائها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن هذا الاحتفال يتم التحضير له من شهر ديسمبر، والذي يبدأ بتزيين شجرة الكريسماس فهي رمز للحياة والأمل ويبدأ الأقباط بتزيينها في كل بيت، وأيضًا المسلمين، فالكثير من الأشخاص يبدأون بتزين المنازل، مشيرة إلى أن كل الأقباط يبدأون بالأفطار بعد الساعة 12 مساءً وذلك بعد الاحتفال الديني بالكنائس، وأيضًا يتم التمثيل من الرئاسة حيث إن رئيس الدولة يبارك للمسيحيين بالكنيسة.

عيد الميلاد المجيد ميلاد السيد المسيح الروح الدينية المقدسة

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