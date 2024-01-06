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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القمص إسطفانوس سليمان: كنائس بني سويف تصلي من أجل إخوتنا الفلسطينيين بعيد الميلاد

القمص إسطفانوس سليمان
القمص إسطفانوس سليمان

قال القمص إسطفانوس سليمان، سكرتير نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال،  أسقف بني سويف، إن نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال سوف يترأس صلاة عيد الميلاد المجيد مساء اليوم، السبت، بكنيسة السيدة العذراء مريم المطرانية بمدينة بني سويف.

وسوف تستقبل المطرانية المهنئين مساء اليوم الساعة العاشرة مساءً خلال القداس الإلهي، وغدا، الأحد، الساعة العاشرة صباحا. 

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وأضاف القمص إسطفانوس سليمان أن أسقف بني سويف وجه جميع الآباء الكهنة بمختلف كنائس الإيبارشية بالصلاة خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من أجل وقف هذه الحرب ضد إخوتنا الفلسطينيين وأن يوفق الله الرئيس عبد الفتاح السيسي في إيجاد حل لهذه الحرب، وأن يوفق جهوده الكبيرة من أجل هذا الهدف الإنساني النبيل، وأن يحفظ الله بلادنا الغالية مصر من كل سوء في ظل رئاسة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه سكرتير أسقف بني سويف التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله  أن يجعله عيدا سعيدا على كل الشعب المصري من الأقباط والمسلمين.

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