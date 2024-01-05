عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يعلن موعد نتائج الفصل الدراسي الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

شهدت امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات انتظام العملية الامتحانية وسط إجراءات مشددة منعًا لنقل العدوي بين الطلاب، ويبحث الكثير من الطلاب علي موعد نتائج الفصل الدراسي الأول، ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الفصل الدراسى الأول بحد أقصى 27 يناير الجارى لتبدأ إجازة منتصف العام الجامعى لمدة 15 يومًا، على أن يُستأنف الفصل الدراسى الثانى فى 10 فبراير 2024.
 

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول سنتهي يوم 24 يناير 2024 ، حيث تم مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.
 

أكد رئيس الجامعة على جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، حيث وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، مطالباً بضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أي مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجري وضعه، والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وأشار الدكتور منصور إلي تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية، وسيارات إسعاف داخل مجمعات الجامعة بغرب وشرق النيل لنقل الحالات الطارئة إلى مستشفيات جامعة بنى سويف.

وتابع لـ صدى البلد، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول ستكون متاحة أمام الطلاب علي حسب انتهاء كل كلية من عملية الرصد والتصحيح، منوها ان الكليات ذات الكثافة العدادية ستتأخر عن الكليات التي بها اعداد قليلة.

وأردف رئيس جامعة بني سويف، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول ستكون متاحة أمام الطلاب خلال شهر فبراير وبعضها ستكون في مارس.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

إمام عاشور يعاني من إصابة ومشاركته مع المنتخب ليست مؤكدة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مغارة على بابا.. غرفة سرية و100 مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بأكتوبر

جهد البلاء.. خطيب أول جمعة بـ 2024: النبي استعاذ من كثرة الإنجاب

مستمرة حتى أغسطس| “التعليم” تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. الجدول والشروط

حزمة من التشريعات الهامة.. حصاد جلسات النواب 2 – 3 يناير

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل اكبر ورشة تصنيع أسلحة بالفيوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ