رئيس جامعة بني سويف يعلن موعد نتائج الفصل الدراسي الأول

شهدت امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات انتظام العملية الامتحانية وسط إجراءات مشددة منعًا لنقل العدوي بين الطلاب، ويبحث الكثير من الطلاب علي موعد نتائج الفصل الدراسي الأول، ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الفصل الدراسى الأول بحد أقصى 27 يناير الجارى لتبدأ إجازة منتصف العام الجامعى لمدة 15 يومًا، على أن يُستأنف الفصل الدراسى الثانى فى 10 فبراير 2024.



قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول سنتهي يوم 24 يناير 2024 ، حيث تم مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.



أكد رئيس الجامعة على جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، حيث وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، مطالباً بضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أي مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجري وضعه، والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وأشار الدكتور منصور إلي تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية، وسيارات إسعاف داخل مجمعات الجامعة بغرب وشرق النيل لنقل الحالات الطارئة إلى مستشفيات جامعة بنى سويف.

وتابع لـ صدى البلد، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول ستكون متاحة أمام الطلاب علي حسب انتهاء كل كلية من عملية الرصد والتصحيح، منوها ان الكليات ذات الكثافة العدادية ستتأخر عن الكليات التي بها اعداد قليلة.

وأردف رئيس جامعة بني سويف، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول ستكون متاحة أمام الطلاب خلال شهر فبراير وبعضها ستكون في مارس.

