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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فوائد أذكار الصباح والمساء وأثرها على نفسك

الاذكار
الاذكار

فوائد أذكار الصباح والمساء  وأثرها على نفسك  بالأذكار تطيب النفوس كما أن الله عز وجل أوصى بكثرة الذكر لأن الذكر صلة بين العبد وربه وعندما يذكر المسلم ربه يشعر بالأمان والطمأنينة والسكينة وفوائد أذكار الصباح والمساء وأثرها على نفسك كبير وأذكار الصباح والمساء لها فوائد وثوابها في الدنيا والآخرة عظيم فمنها يتسع الرزق والخير وهناك العديد من الصيغ الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لذكر الله تعالى أما أذكار الصباح والمساء عبادة يؤجر العبد عليها ولأذكار الصباح والمساء وأثرها على نفسك ستشعر به عندما يستمر فيها.

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المداومة على أذكار الصباح والمساء
المداومة على أذكار الصباح والمساء الديمومة علي الذكر ولو كان بشيء قليل أمر مهم ليست الفكرة أن يذكر المسلم ربه كل فترة وأخرى أي بين مسافات كبيرة لكن الأهم في الذكر الديمومة وهذا يكون بالهمة والمتابعة حتى نجد هذه العبادة تستقر عند الإنسان حتى تتحول إلى جزء من برنامجه اليومي، عندما تستغفر الله مائة مرة  ثم الصلاة على النبي عليه السلام عشر مرات، بهذه الخطوات يبتعد عنك الشيطان ويرتاح العقل من القلق والحزن والتوتر  ويقوى القلب ويقوي الجسم والعقل، ويكون المسلم أكثر حباً عند الله ، وتكسب المسلم رضي الله سبحانه وتعالي.


من حافظ على أذكار الصباح والمساء
من حافظ على أذكار الصباح والمساء يكون مردودها في توسعة الرزق والخروج من الضيق والكرب، وزرع التفاؤل والإيجابية في قلبه، والابتعاد عن الهم والحزن ومن يَذكُر الله بشكل دائم يكون مِن الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة كما أن المحافظة على أذكار الصباح والمساء من أفضل الكلمات التي ينطق بها المسلم، وأحبها إلى الله، فكل ذكر يذكره المسلم يغرس به شجرة له في الجنة، كما أنها سبب لدخول الجنة من غير حساب لمن قرأ هذه الأذكار في الصباح والمساء، ومات في نفس اليوم وعتق الذاكر من عذاب النار والقبر وزرع الطمأنينة في قلب المسلم، لكسبه رضا الله تعالى وقربه، فيصبح قلبه راضياً بكل قضاء من الله  لأنه يعلم بأنَّ كل ما يأتي من الله خير وجلب البركة في كل عمل يقوم به المسلم.

فوائد الأذكار الصباح والمساء
فوائد الأذكار الصباح والمساء إن مجالس الذكر هي رياض الجنة في الدنيا والدليل على ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا : وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : حِلَقُ الذِّكْرِ،   الأمر الذي يوصله إلى مرحلة الإحسان، أي أن يعبد الله كأنه يراه كما ترضي بها الرحمن عز وجل وتغفر للذنوب كما تعطي نور في الوجه والقلب وتنجي من عذاب الله تعالى وفوائد الأذكار أنها تحصن المسلم من أذى الشيطان وتجعل المسلم في معية الله، وحفظه من أي أذى يعلمه أو لا يعلمه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد قائلها الجنة وتعقه من النار كما أنه لن يأتي أحد أفضل منك أيها المسلم يوم القيامة إلا من زاد على تسبيحك فوائد الأذكار أيضًا تزيل الهم والغم عن وتجلب للقلب الفرح والسرور وتحمي من المصائب والكوارث، السحر.

أهمية أذكار الصباح والمساء وأثرها العظيم

أهمية أذكار الصباح والمساء وأثرها العظيم ، المسلم الدائم الذكر لله عز وجل يكون أكثر قرباً منه أقوى كما أن ذكر الله عز وجل ينير القلب والعقل والوجه وجلب الرزق وطرح البركة فيه والقرب من الله عزّ وجلّ كما أن  فوائد أذكار الصباح والمساء أنها تحقق الكثير من القيم في حياة المسلم و تكسر شوكة الشيطان وقمعه وإخراجه من حياة المسلم وكسب رضا الله عزّ وجل وإبعاد الهم والحزن عن القلب، وجلب الراحة والسرور له  وجعل القلب والجسم ويعتبر الذكر بعد الصلاة من العبادات التي فيها تسابق على الخير والمحافظة على العلاقة الطيبة مع الله في الشدة والرخاء كما يحافظ الذكر المسلم على حبل التواصل مع الله دائماً كذلك تعمل الأذكار على تقوية الجسم ويمنح الذكر النور في الوجه.


فوائد أذكار الصباح والمساء 
فوائد أذكار الصباح والمساء ابن القيم مرتبطان سويًا ويستشعر المسلم مراقبة الله عزّ وجلّ له في جميع الأوقات، الأمر الذي يوصله إلى مرحلة الإحسان، أي أن يعبد الله كأنه يراه كما ترضي بها الرحمن عز وجل وتغفر للذنوب كما تعطي نور في الوجه والقلب وتنجي من عذاب الله تعالى وفوائد الأذكار أنها تحصن المسلم من أذى الشيطان وتجعل المسلم في معية الله، وحفظه من أي أذى يعلمه أو لا يعلمه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدك قائلها الجنة وتعقه من النار كما أنه لن يأتي أحد أفضل منك أيها المسلم يوم القيامة إلا من زاد على تسبيحك فوائد الأذكار أيضًا تزيل الهم والغم عن وتجلب للقلب الفرح والسرور وتحمي من المصائب والكوارث، السحر.


فوائد أذكار الصباح والمساء
فوائد أذكار الصباح والمساء ينال بإذن الله بها العبد كُل الخير والفضل من خلال هذه الأذكار وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تحث على الذكر، فقد قال الله تعالى " أذكروني أذكركم " فذكر الله عِبادة وطاعة ويترتب عليها ذكر الله لنا وحفظنا ورعايتنا،  وتعتبر الأذكار من أفضل الكلام الذي ينطق به المسلم، وأحبها إلى الله، فكل ذكر يذكره المسلم يغرس به شجرة له في الجنة،  وترطيب لسان المسلم، وتعويده على الكلام الجيد المليء بالإيمان، فهذا الكلام الطيب يلقي محبة الناس للإنسان الذاكر، وليس محبة الله فقط، فيستشعرون بقوة إيمانه وقربه من الله ويحبون أن يكونوا مثله من يرغب في الحفاظ على ترديد الأذكار اليومية وخاصة أذكار الصباح والمساء فإن لهما أوقات خاصة بهما ويجب استحضار القلب والعقل والشروع في هذه الأذكار.

 وتعمل أذكار الصباح على زرع الطمأنينة في قلب المسلم، لكسبه رضا الله تعالى وقربه، فيصبح قلبه راضياً بكل قضاء من الله؛ لأنه يعلم بأنَّ كل ما يأتي من الله خير ومنها  يبتعد الشيطان وبأذكار الصباح والمساء يفتح باب المغفرة عند الله، وتساعد المسلم فى الابتعاد عن الغفلة عن ذكر الله ، فهو الحل الأفضل لجميع الصعوبات وعلاج جيد لجميع أنواع البؤس، جلب البركة في كل عمل يقوم به المسلم، ويوسع رزقه. شعور المسلم بالسعادة، وزرع التفاؤل والإيجابية في قلبه، والابتعاد عن الهم والحزن.

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