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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية .. العثور على طفل حديث الولادة ملقى بأرض فضاء في الحزاينية

طفل
طفل

عثر أحد أهالى قرية الحزاينية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على طفل حديث الولادة ملقى في أرض فضاء، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالعثور على طفل حديث الولادة ملفوف داخل ملاية وعلى يديه اسورة بها اسم والدته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل وتبين أن عمره 24 ساعة وملفوف داخل ملاية وحول يداه أسورة مكتوب عليها اسم والدته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية شبين القناطر قرية الحزاينية الأجهزة الامنية الجهات المعنية

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