أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية عن الصحة الإنجابية بمساجد طوخ

نظمت مديرية الأوقاف بالقليوبية، القافلة الدعوية الكبرى بمساجد قرية طنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وتضمنت أنشطة مقرأة بالجمهور والأئمة وخطبة الجمعة وأنشطة الطفل.

وقالت مديرية الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة الدعوية الكبرى تضمنت تنظيم ندوة الصحة الإنجابية، حيث قامت واعظتان بأداء ندوة دينية للسيدات بقرية طنط الجزيرة وذلك بمسجد البحري عن موضوع الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.

وأوضحت المديرية أن هذا اللقاء يأتى تحت مظلة القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، حيث أبدى الحضور سعادة بالغة بهذه الفعاليات والندوات في ظل اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطن والحفاظ على الأسرة، مشيرا إلى أن القافلة تضمنت أنشطة التثقيف للأطفال وتخللها مجموعة من الفقرات منها قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة مئات الأطفال من أبناء القرية.