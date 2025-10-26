تزامناً مع مولد إبراهيم الدسوقي.. تكثيف النظافة بشوارع مدينة دسوق | صور

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تكثيفًا لأعمال النظافة العامة، والرش والتطهير، ورفع المخلفات في محيط المسجد الدسوقي وأماكن الاحتفالات، وذلك تزامنًا مع بدء الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

تأتي هذه الحملات المكثفة، التي تشمل عمل 3 ورديات على مدار الساعة، بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وحسن استقبال الزائرين للمولد.

وشملت جهود النظافة والتجميل رفع تراكمات القمامة والمخلفات من كافة مناطق المدينة والأراضي الفضاء والشوارع الجانبية بأحيائها المختلفة (جنوب وشمال)، بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

كما تضمنت تكثيف أعمال الرش والتطهير لمكافحة أمراض الصيف والحشرات الطائرة وتطهير صناديق القمامة بالتنسيق مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا، فضلاً عن متابعة وتوفير الخدمات للزوار وأبناء المدينة على مدار الساعة طوال فترة الاحتفال.

وقال رئيس المدينة، إن أعمال النظافة ورفع الكفاءة امتدت إلى الوحدات القروية التابعة لمركز دسوق، وتضمنت مسح وتسوية وتمهيد الشوارع، ورفع النظافة بجوار المدارس، وإزالة الإشغالات.

كما قام رؤساء القرى بمتابعة المشروعات القومية، وأعمال تسليك خطوط الصرف الصحي وخفض المنسوب، واستكمال رفع كفاءة الإنارة العامة، واستمرار التواصل مع المواطنين وحل مشكلات المرافق الحيوية.