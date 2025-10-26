تأجيل محاكمة 22 متهما بخلية التجمع لجلسة 30 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 22 متهما، لاتهامهم في القضية رقم 475 لسنة 2025، جنايات التجمع في القضية المعروفة بخلية القاعدة بالتجمع، لجلسة 30 ديسمبر لمرافعة النيابة.

محاكمة 22 متهما بخلية التجمع

وجاء فى أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2019 وحتى 12 ديسمبر 2022، المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من الحادي عشر وحتي الثاني والعشرين تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الأول والحادي عشر والثاني عشر والثالث وعشر وأخرين حيازة أسلحة نارية.