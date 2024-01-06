مهد المسيحية.. خبير أثري يكشف تفاصيل رحلة العائلة المقدسة لمصر

أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، الخبير الأثري، أن لجوء العائلة المقدسة إلى مصر لم يكن رحلة عابرة باركت أرض مصر، مشيرا إلى أن رحلة العائلة المقدسة مهد الديانة المسيحية .

قال ريحان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن رحلة العائلة المقدسة كانت سرية خوفا من بطش هردوس المعين من قبل الرومان.

وتابع الخبير الأثري، أنه دخلت العائلة المقدسة إلى مصر عن طريق سيناء من جهة مدينة الفرما إلى تل بسطا بالقرب من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية حاليا، ثم اتجهت إلى منطقة مسطرد وانتقلت منها شمالا إلى مدينة بلبيس ثم إلى منية سمنود التى عبرت منها نهر النيل إلى مدينة سمنود ومنها انتقلت العائلة المقدسة إلى منطقة البرلس حتى وصلت إلى سخا ثم عبرت العائلة المقدسة نهر النيل إلى غرب الدلتا ومنها إلى وادى النطرون، ثم ارتحلت العائلة المقدسة بعدها إلى القاهرة.