عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ طرق وكباري: مشروعات الرئيس السيسي بمثابة طوق نجاة للاستثمار

الطرق والكباري
الطرق والكباري

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة، مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15 ألف فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في القطاعات المتنوعة.

واستمع الرئيس السيسى لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود.

 

كما استمع الرئيس السيسى لأعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر  ومحور السادات طريق دائري داخل القاهرة الجديدة.

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والكباري بهندسة جامعة عين شمس، إن القيادة السياسية اهتمت بتطوير كامل للطرق والكباري، لافتا أن مصر نفذت محاور ومشروعات وطرق جديدة، للربط بين المدن القديمة، بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، ما يتيح للحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، من خلال رؤية تنموية، تدفع المصريين للخروج.

وأشار الدكتور حسن مهدي خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، إلى أنه كل هذا يتم  عبر شرايين وطرق تنموية جديدة تكفل سهولة وسرعة التنقل للبشر والبضائع، وعمل مشروعات جديدة بخطى أكثر سرعة وثباتاً.
 

وأوضح استاذ الطرق والكباري، ان شبكة الطرق والكباري بمثابة طوق النجاة للاستثمار في مصر، خاصة أن الدولة أولت لها أهمية كبيرة في الفترة الأخيرة، سواء بتوسعة الطرق القديمة أو إنشاء طرق جديدة بمعايير ومواصفات عالمية، أو إنشاء كباري جديدة تربط بين المحافظة ومراكزها أو بين المحافظة والأخرى.


وعلق مهدي علي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة، مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، قائلا: "التطوير  يحي 15 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة" موضحا أن مصر تطوير الطرق وانشاء الكبري ضرورة حتمية لتحقيق رؤية مصر 2023.

 

وتابع، أن الدولة اهتمت منذ عام 2014 بقطاع النقل بشكل عام، إضافة إلى مشروعات النقل بكافة اشكالها.

 

وأضاف “مهدي”، أن المواطنين كانوا قبل عملية التنمية يسكنون بـ6% فقط من مساحة مصر، وبقية المساحة، كانت غير مؤهلة للعيش فيها لعدم وجود شبكة الطرق والخدمات والمرافق والبنية التحتية الأساسية، وهو ما كان يمثل مشكلة خاصة مع الزيادة السكانية التي تشهدها البلد، حيث تشهد ولادة 2.5 مولود بالعام الواحد .

 

وأكد  أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن  مصر لديها شبكة طرق وكباري قوية،مشيرا الي أن دون هذه الطرق  لما تسطتيع الدولة من إطلاق مشروعاتها القومية العملاقة في مختلف القطاعات.

 

وأشار الدكتور حسن مهدي، إلى أن ما تقوم به الدولة من جهود لإقامة البنية التحتية لكي يكون هناك انتشار أفقي للسكان يستوعب الزيادة السكانية.

وأوضح أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن الدولة اهتمت بهذا القطاع لدعم المشروعات التنمية المستدامة، كالتنمية العمرانية، الاقتصادية، السياحية، الزراعية والصناعية، مؤكدًا أن التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات لم تكن تتم دون تنمية مشروعات الطرق وإقامة بنية تحتية قوية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي مشروعات الطرق والمحاور الجديدة مشروعات الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أستاذ صحة الطفل: الجديري المائي معدي وينتقل عن طريق اللمس والنفس

راتب سنوي 470 ألف جنيه .. آخر فرصة للتقديم فى وظائف السفارة الأمريكية

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

جرح "أعين إسرائيل".. حزب الله يقصف أهم قاعدة جوية للاحتلال بالشمال| شاهد

مبروك كسبت جايزة.. رسالة هاتفية تنتهى بسحب رصيدك فى البنك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

فيديو

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ