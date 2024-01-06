أستاذ طرق وكباري: مشروعات الرئيس السيسي بمثابة طوق نجاة للاستثمار

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة، مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15 ألف فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في القطاعات المتنوعة.

واستمع الرئيس السيسى لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود.

كما استمع الرئيس السيسى لأعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر ومحور السادات طريق دائري داخل القاهرة الجديدة.

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والكباري بهندسة جامعة عين شمس، إن القيادة السياسية اهتمت بتطوير كامل للطرق والكباري، لافتا أن مصر نفذت محاور ومشروعات وطرق جديدة، للربط بين المدن القديمة، بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، ما يتيح للحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، من خلال رؤية تنموية، تدفع المصريين للخروج.

وأشار الدكتور حسن مهدي خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، إلى أنه كل هذا يتم عبر شرايين وطرق تنموية جديدة تكفل سهولة وسرعة التنقل للبشر والبضائع، وعمل مشروعات جديدة بخطى أكثر سرعة وثباتاً.



وأوضح استاذ الطرق والكباري، ان شبكة الطرق والكباري بمثابة طوق النجاة للاستثمار في مصر، خاصة أن الدولة أولت لها أهمية كبيرة في الفترة الأخيرة، سواء بتوسعة الطرق القديمة أو إنشاء طرق جديدة بمعايير ومواصفات عالمية، أو إنشاء كباري جديدة تربط بين المحافظة ومراكزها أو بين المحافظة والأخرى.



وعلق مهدي علي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة، مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، قائلا: "التطوير يحي 15 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة" موضحا أن مصر تطوير الطرق وانشاء الكبري ضرورة حتمية لتحقيق رؤية مصر 2023.

وتابع، أن الدولة اهتمت منذ عام 2014 بقطاع النقل بشكل عام، إضافة إلى مشروعات النقل بكافة اشكالها.

وأضاف “مهدي”، أن المواطنين كانوا قبل عملية التنمية يسكنون بـ6% فقط من مساحة مصر، وبقية المساحة، كانت غير مؤهلة للعيش فيها لعدم وجود شبكة الطرق والخدمات والمرافق والبنية التحتية الأساسية، وهو ما كان يمثل مشكلة خاصة مع الزيادة السكانية التي تشهدها البلد، حيث تشهد ولادة 2.5 مولود بالعام الواحد .

وأكد أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن مصر لديها شبكة طرق وكباري قوية،مشيرا الي أن دون هذه الطرق لما تسطتيع الدولة من إطلاق مشروعاتها القومية العملاقة في مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور حسن مهدي، إلى أن ما تقوم به الدولة من جهود لإقامة البنية التحتية لكي يكون هناك انتشار أفقي للسكان يستوعب الزيادة السكانية.

وأوضح أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن الدولة اهتمت بهذا القطاع لدعم المشروعات التنمية المستدامة، كالتنمية العمرانية، الاقتصادية، السياحية، الزراعية والصناعية، مؤكدًا أن التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات لم تكن تتم دون تنمية مشروعات الطرق وإقامة بنية تحتية قوية.



