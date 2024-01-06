تشكيل ريال مدريد أمام أراندينا في كأس ملك إسبانيا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة أراندينا، مساء اليوم السبت، على ملعب المونتيسيو، ضمن مباريات دور 32 لكأس ملك إسبانيا.

وشهد تشكيل الميرنجي، العديد من التعديلات، أبرزها عودة كيبا أريزابالاجا لحراسة المرمى، بجانب الظهور الأول للتركي أردا جولر.

كما شهد التشكيل، ظهور بعض اللاعبين الشباب مثل ألفارو كاريو وفينيسيوس توبياس ونيكو باز.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: فران جارسيا - ناتشو - ألفارو كاريو - فينيسيوس توبياس

الوسط: كامافينجا - داني سيبايوس - نيكو باز - أردا جولر

الهجوم: إبراهيم دياز - خوسيلو ماتو

ويحمل ريال مدريد، لقب كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه 2-1 على أوساسونا في نهائي الموسم الماضي.