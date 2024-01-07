البابا تواضروس الثاني: بنفرح كتير بتهنئة السيد الرئيس في يوم العيد

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: “إحنا بنفرح كتير بتهنئة السيد الرئيس في يوم العيد، ووجوده يزيد فرحة فوق فرحة العام الجديد وفرحة عيد الميلاد”.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حواره المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أنه بسبب الحرب في فلسطين لم يشهد بيت لحم احتفالات هذا العام.

وأكد أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة بمنتهى الحكمة والدقة نظرًا لثقلها التاريخي وكونها رمانة الميزان في المنطقة.

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أن ما يحدث في فلسطين يؤكد أن هناك الكثير من دول العالم تتعامل مع الأزمة بأذن صماء لا تستجيب لما يحدث.

